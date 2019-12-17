Google запускає в Україні ролики-мотиватори для просування IT-технологій

Google представила соціальний проєкт "Google For Life", покликаний мотивувати українських користувачів вивчати та використовувати сучасні технології у повсякденному житті.

Про це Укрінформу повідомили у представництві Google в Україні.

"Ми раді представити проєкт "Google For Life", мета якого - мотивувати українських користувачів до вивчення і використання сучасних технологій у повсякденному житті", - йдеться у повідомленні.

В основу проєкту покладено ідею того, як Google впливає на соціально-економічний розвиток українського суспільства завдяки своїй технологічній експертизі, та як змінює повсякденне життя різних людей. Аби показати це наочно, в рамках проєкту представлена серія відеороликів, героями яких стали звичайні українці з унікальним досвідом використання інструментів Google.

"Абсолютно різні люди з абсолютно різних сфер діяльності діляться своїми історіями і розповідають, наскільки легко і зручно використовувати цифрові інструменти Google, як вони їм допомагають і змінюють життя на краще", - пояснили в Google.

Так, героями проєкту стали Букач Антоніна - вчителька інформатики, сертифікований тренер Google – новатор сучасної освіти, експерт із дистанційного навчання та впровадження інформаційних технологій в освітні процеси, Олег Костюкевич - директор digital-агентства, сертифікований фотограф Google, Микола Подрезан - мандрівник, почесний працівник туризму України – натхненник для людей з інвалідністю, є піонером і новатором втілення інклюзивних стандартів в Україні, Олександр Фуркало - голова Бузівської об'єднаної територіальної громади (Жашківський район Черкаської області), Володимир Богатирьов - кандидат технічних наук, журналіст, Оксана Омельчук - екоактивістка, Вікторія Щербина – незважаючи на інвалідність, професійно займалася спортом у складі національної збірної України з бочча, балотувалася в народні депутати і зробила кар'єру адміністратора YouTube-каналів.

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“На прикладах героїв відеороликів можна побачити, які можливості інструментів Google можна використовувати в таких абсолютно різних сферах, як інклюзивність, туризм, суспільство, освіта, екологія, а також особистий саморозвиток. Ми сподіваємося, що історії героїв нашого проєкту та їхній особистий досвід мотивують українців різного віку і соціального положення активніше використовувати сучасні технології у своєму повсякденному житті та роботі" - підкреслив директор зі взаємодії з органами державної влади Google Україна Олег Якимчук.