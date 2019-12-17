Google допоможе підвищити цифрову грамотність українців

Компанія Google разом з Міністерством цифрової трансформації України в січні запускають освітню онлайн-платформу для підвищення цифрової грамотності.

Про це сказала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на брифінгу 17 грудня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Компанія Google є партнером Міністерства цифрової трансформації у проекті, який має за мету навчити шість мільйонів українців цифровій грамотності за три роки і вже в січні ми запускаємо освітню онлайн-платформу", - сказала вона.

Іонан зазначила, що спершу на платформі будуть доступні кілька курсів: базовий, з онлайн-безпеки та цифрової грамотності для вчителів.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації же тестує кілька онлайн-сервісів: додаток "Дія", платформу "Мережа" та "гарячу лінію" для підприємців.