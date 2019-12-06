Мінцифри планує запустити онлайн IT-курси для українців

Міністерство цифрової трансформації планує запустити онлайн-платформу для покращення цифрових навичок українців.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запускаємо в січні онлайн-платформу, ціль якої - навчити велику кількість людей базовим цифровим навичкам для того, щоб люди розуміли як шукати роботу, як заробляти віддалено, як резюме створити, як комп'ютером користуватись", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що таким чином відомство підготує якомога більшу кількість людей до майбутньої "діджиталізації".

Федоров розповів, що вже наступного тижня стартує бета-тестування додатку, яке переводитиме водійські права в електронний формат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський на початку вересня оголосив курс на "діджиталізацію" і доручив Кабміну спростити надання публічних послуг. У найближчих планах Міністерства цифрової трансформації перевести ID-картки в електронний формат, надавати публічні послуги через мобільні месенджери та оновити державний реєстр.