Мінцифри планує "апгрейд" реєстрів даних громадян

У міністерстві цифрової трансформації України планують перевірити реєстри даних українців і зробити їх більш сучасними.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні прийняли історичне рішення в напрямку наведення порядку в реєстрах. Називається "експеримент верифікації даних у реєстрах"", - написав Федоров.

За його словами, в міністерстві переглянуть старі реєстри, розроблять новий математичний алгоритм, який буде перевіряти дані і виправляти помилки. Потім замість "купи документів" на кожну людину заведуть один електронний профіль і розроблять сервіс, який буде додавати нову інформацію до старої.

Міністр вважає, що це значно спростить документообіг та заощадить чимало часу простим громадянам.

"А яка вигода українцеві? В Європі недавно встановлено такий принцип, що визначає всю політику - onceonly. Це означає, що людина повинна державі якусь інформацію повідомити один раз, і далі вона повторно використовується при наданні послуг і в різних життєвих ситуаціях. На практиці це означає, що для надання будь-якої послуги від громадянина необхідно тільки бажання, а не 100500 документів. Кількість необхідних звернень до органів влади в цілому скорочується в рази. Це і є нашою метою", - уточнив Федоров.

Він пояснив, що причиною такого рішення послужили постійні помилки і неузгодженості в різних реєстрах. Через це українцям для найпростіших операцій доводиться носити десятки ксерокопій різних документів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський на початку вересня оголосив курс на "діджіталізацію" і доручив Кабміну спростити надання публічних послуг.