Відновити втрачені водійські е-права можна буде "в один клік" — Федоров

Способи ідентифікації, закладені в електронному водійському посвідченні, стануть основою для створення і запуску електронних студентського й учнівського квитків та ID-паспорта.

Про це написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй колонці для НВ.

“Цифровий аналог виданого людині пластикового посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу містить унікальний електронний ідентифікатор, тобто QR-код. Такий спосіб ідентифікації буде основою для майбутнього розширення функціоналу додатку. Такого, скажімо, як студентський і учнівський квитки - і навіть ID-паспорт”, - зазначив Федоров.

Він розповів, що для замовлення цифрового водійського посвідчення чи техпаспорта громадянину достатньо буде лише завантажити на смартфон мобільний додаток і пройти електронну ідентифікацію. Він додав, що відновлювати втрачені водійські права буде можливо в один клік.

Цифрові права будуть сформовані автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх даних, що вносяться у посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, у тому числі фото.

“Під час реалізації проєкту ми зіштовхнулись з проблемою: в Єдиному держреєстрі МВС - 10 мільйонів водійських посвідчень, але цифрові фото є лише у 2,5 мільйона водіїв. Тобто база даних не містить фото в правах, виданих до 2013 року”, - зауважив віцепрем’єр-міністр.

Він додав, що у разі відсутності фото у транспортному реєстрі воно, за згодою людини, “підтягуватиметься” з демографічного реєстру. “Це дозволить спростити життя українцям і наповнити реєстри фото, що важливо для забезпечення високого рівня захисту”, - підкреслив Федоров.

За його словами, додаток "Дія" з доступом до цифрових водійських прав, техпаспорта на автомобіль та страхового поліса буде відповідати всім параметрам, необхідним для мобільних цифрових прав, а саме: доступність як онлайн, так і в автономному режимі; наявність високого рівня безпеки для захисту конфіденційності даних користувача; сумісність між різними органами видачі та перевірки; можливість управляти цілісністю даних упродовж усього циклу існування - від реєстрації до процесу перевірки на місці.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Кабінет міністрів ініціював експеримент щодо впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів, що стануть першими послугами "Держави у смартфоні". Тоді ж в уряді анонсували, що одним з перших елементів «держави в смартфоні» буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Також зазначалося, що рамках проєкту «Дія» запрацює мобільний додаток з цими послугами. Відтак абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Потім планується зробити доступним сервіс, при якому і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку.