Електронними водійськими правами можна буде користуватись уже у грудні — Федоров

Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Два-три тижні до Нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами», – сказав Федоров.

За його словами, нормативно вже все готово для впровадження змін.

«Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації «100 днів роботи уряду». Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово», – заявив Федоров.