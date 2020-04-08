Бердичів та Малин можуть обмежити на в’їзд і виїзд

До міст Бердичів та Малин, де зафіксовано найбільше випадків коронавірусу на Житомирщині, можуть обмежити в’їзд та виїзд.

На цьому під час брифінгу наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні в Малині, де в нас найбільше виявлено фактів (СOVID-19 –ред.), працює комісія ТЕБ та НС, та знаходяться заступник голови ОДА Володимир Федоренко та начальник ГУНП. Вони зараз вивчають ситуацію по дотриманню норм карантину, і будемо на комісії приймати рішення про можливе взяття міст Малин і Бердичів навіть у санітарне кільце з абсолютним обмеженням в’їзду та виїзду», - наголосив Бунечко.

За його словами, після заслуховування доповіді про ситуацію в Малині комісія прийме відповідне рішення. Раніше голова ОДА озвучував інформацію про можливі 7 блокпостів навколо Малина. Щодо Бердичева, кількість необхідних постів там зараз прораховує поліція області.

Наразі на Житомирщині лабораторно підтверджено 27 випадків коронавірусу, 13 з яких виявили упродовж минулої доби. Двоє людей померли від COVID-19. Найбільше хворих виявили у Малині (8) та Бердичеві (7).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.