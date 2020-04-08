Бердичів та Малин можуть обмежити на в’їзд і виїзд
На цьому під час брифінгу наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні в Малині, де в нас найбільше виявлено фактів (СOVID-19 –ред.), працює комісія ТЕБ та НС, та знаходяться заступник голови ОДА Володимир Федоренко та начальник ГУНП. Вони зараз вивчають ситуацію по дотриманню норм карантину, і будемо на комісії приймати рішення про можливе взяття міст Малин і Бердичів навіть у санітарне кільце з абсолютним обмеженням в’їзду та виїзду», - наголосив Бунечко.
За його словами, після заслуховування доповіді про ситуацію в Малині комісія прийме відповідне рішення. Раніше голова ОДА озвучував інформацію про можливі 7 блокпостів навколо Малина. Щодо Бердичева, кількість необхідних постів там зараз прораховує поліція області.
Наразі на Житомирщині лабораторно підтверджено 27 випадків коронавірусу, 13 з яких виявили упродовж минулої доби. Двоє людей померли від COVID-19. Найбільше хворих виявили у Малині (8) та Бердичеві (7).
Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.