Медпрацівницю з Бердичева могли заразити родичі, які були за кордоном

Медпрацівниця з Бердичева, в якої лабораторно підтвердили коронавірус, не була за кордоном і контактувала з 10 людьми.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це медичний працівник, її вік 40 років. Вона нікуди не виїжджала, не контактувала з хворими. Захворювання, скоріше за все, сталося за рахунок контактів із рідними, які прибули з-за кордону і з інших регіонів України. Коло її контактних – це 10 людей. Усі вони вивчаються сімейними лікарями, якщо будуть певні симптоми, їх госпіталізують і проведуть експрес-діагностику, а при потребі ПЛР-діагностику», - наголосив Суслик.

За його словами, чоловік хворої повернувся з-за кордону. Крім того, її син теж був інфікований, але якою хворобою, тепер з’ясують фахівці.

Наразі на Житомирщині 14 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, 2 з яких летальні. Найбільше хворих у містах Малин та Бердичів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.