Медпрацівницю з Бердичева могли заразити родичі, які були за кордоном
Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Це медичний працівник, її вік 40 років. Вона нікуди не виїжджала, не контактувала з хворими. Захворювання, скоріше за все, сталося за рахунок контактів із рідними, які прибули з-за кордону і з інших регіонів України. Коло її контактних – це 10 людей. Усі вони вивчаються сімейними лікарями, якщо будуть певні симптоми, їх госпіталізують і проведуть експрес-діагностику, а при потребі ПЛР-діагностику», - наголосив Суслик.
За його словами, чоловік хворої повернувся з-за кордону. Крім того, її син теж був інфікований, але якою хворобою, тепер з’ясують фахівці.
Наразі на Житомирщині 14 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, 2 з яких летальні. Найбільше хворих у містах Малин та Бердичів.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.