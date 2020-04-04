У Бердичеві від COVID-19 помер чоловік, що перебував у тяжкому стані

У Бердичеві, що на Житомирщині, від коронавірусу помер чоловік, що перебував у лікарні у тяжкому стані і це другий летальний випадок в області від COVID-19.

Про смерть пацієнта повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Сьогодні вранці перестало битися серце бердичівлянина 1972 року народження, якого госпіталізували до Бердичівської міської лікарні 23 березня», - йдеться у повідомленні.

Напередодні під час брифінгу в ОДА повідомили, що пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легень та перебуває у важкому стані. Коронавірус також лабораторно підтвердили 1 квітня у його дружини 1971 року народження.

Наразі на Житомирщині 9 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 13 березня від недуги померла 71-річна з Радомишля, яка повернулася з Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.