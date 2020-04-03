Як протидіяти коронавірусу: МОЗ та Мінкульт дали рекомендації мовами нацменшин
Інфографіка
Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством культури випустили рекомендації з протидії коронавірусу іншими мовами.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Зазначається, що комунікаційна команда “Коронавірус інфо” адаптувала базові рекомендації щодо запобіжних заходів мовами національних меншин, які проживають на території країни.
Наразі інфографіка вже доступна польською, татарською, угорською та румунською мовами.