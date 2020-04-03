Карантин та українські телекомунікації: навантаження посильне, тарифи не виростуть

В цьому запевнили Укрінформ мобільні оператори та інтернет-провайдери. Про ріст трафіку, запаси міцності, а також те, як українцям мати на карантині комфортні умови в Інтернеті

Через карантин і перехід багатьох на віддалену роботу, українці стали набагато більше користуватись інтернетом. І це – істотно збільшило навантаження на мережі телекомунікаційних операторів, повідомляють у прес-службі Міністерства цифрової трансформації. «За словами представників українських точок обміну трафіком, вони збільшують пропускну здатність каналів за запитом провайдерів. І потенціал ще не вичерпаний», - йдеться у повідомленні. Крім того, у відомстві наводять дані компанії Huawei про те, як у період карантину найбільш уражені держави - Китай, Італія, Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Франція - відчули помітне зростання в обсягах фіксованого трафіку. Зокрема, в Іспанії зафіксовано збільшення трафіку майже на 40%, в Італії – більше 70% при значному зосередженні на онлайн-іграх, у Німеччині – незначне зростання у 16%, у Британії – 20-30% приросту, у Китаї – 70% і більше. «Українська» цифра, наразі, - близько 25%.

А що наші провайдери та мобільні оператори? Чи готові вони забезпечити українцям комфортні умови для віддаленої роботи вдома і життя в умовах карантину? Наскільки та за рахунок чого за останні кілька тижнів збільшилося навантаження мережі? На швидкість інтернету це вплинуло? Чи збільшилася кількість запитів від громадян щодо підключення послуги, як із усім справляються та чи стикнулися з якимись проблемами? Нарешті, що по ціні питання: тарифи залишилися на докарантинному рівні, зменшилися чи, навпаки, зросли? Власне, чи дозволяють своїм клієнтам по типу рішень уряду щодо «комунальних» здійснювати оплату послуги після закінчення карантину?

З цими питаннями ми звернулися до гравців вітчизняного телеком-ринку.

ІНТЕРНЕТ-ІНФРАСТРУКТУРА В УКРАЇНІ СТІЙКА ТА НАДІЙНА

Значну частину роботи українського сегменту всесвітньої мережі забезпечують точки обміну трафіку. Представники таких великих, як Giganet і UA-IX підтвердили, що українці почали відчутно активніше споживати онлайн-сервіси. «З початком карантину обсяг трафіку на UA-IX збільшився приблизно на 25%. Ми задіяли додаткові потужності для того, щоб забезпечити зростання споживання», - повідомив виконавчий директор «Інтернет Асоціації України» Володимир Куковський. (Саме ІнАУ належить дочірнє підприємство «Українська мережа обміну трафіком», відоме також як UA-IX - ред.).

Він зазначив, що найбільше споживання збільшилося в період з 12 до 22 години. «За запитами провайдерів ми збільшуємо пропускну здатність каналів і за потреби будемо залучати додаткові потужності», - заявив Куковський.

Один із засновників Giganet Олександр Ольшанський розповів, що за останній тиждень трафік в середньому виріс на чверть, а за окремими напрямами – на 35-40%. «Всі учасники Giganet планово розширюють канали. Запас у нас достатній», - підкреслив він. До кінця квітня 2020 року компанія має намір розширити пропускну здатність ще приблизно на 50%. «Український інтернет досить міцно збудований», - наголосив Ольшанський. Хоча, зазначив він, у порівнянні з 2014-м, коли інфраструктура «витримала б навіть атомну війну», стало трохи гірше. Це пов'язано з тим, що провайдери реінвестували в розвиток інфраструктури істотно менше.

За його словами, в Україні є багато включень у зовнішній світ. Є також і кабельні інфраструктури, і міжнародні оператори, незалежні один від одного. Ще є близько 15 тис. Інтернет-провайдерів. «Інтернет-інфраструктура в нашій країні стійка і надійна», - зазначив Ольшанський.

Тож за інформацією представників точок обміну, сумарний трафік UA-IX за 22 березня 2020 року сягав майже 700 Гбіт/с, а Giganet - до 2 Тбіт/с.

ПРОВАЙДЕРИ: ОНЛАЙН-АПЕТИТИ УКРАЇНЦІВ ЗРОСЛИ, АЛЕ МИ ГОТОВІ І ЦІНИ НЕ ПІДВИЩИМО

Провайдери, які відгукнулися на запит Укрінформу, наголосили на готовності забезпечити українцям комфортні умови для віддаленої роботи вдома і життя в умовах карантину, а особливо ті, що підтримували свою мережу та вчасно вкладали кошти у модернізацію.

«Навантаження збільшилося приблизно на 30%. Але на швидкість у нашій мережі це не вплинуло, - каже директор столичного оператора «Павутина.Телеком» Олександр Арутюнян, - Користувачі і надалі отримують якісний сервіс та швидкість. Зазвичай будь який провайдер, що дбає про свою мережу має запас ємності мережі, тому 30 % не є чимось надвисоким. Скоріш за все проблеми можуть мати не провайдери, а онлайн сервіси та сайти, що не очікували великої кількості відвідувачів».

За його словами, багато користувачів зіткнулися з проблемою, що при збільшенні навантаження всередині квартири, у них не витримує дешевий домашній роутер… Тому вони були вимушені придбати нові, більш швидкі пристрої.

Щодо збільшення кількості нових клієнтів, то, каже Арутюнян, абонентська база практично не збільшилася. «Певний попит був, однак він повністю нівелювався тим, що багато хто поїхав з міста та призупинив дію договору на надання послуг. Тому тут є паритет», - заявив директор «Павутина.Телеком», - А загалом, то у нас все більш-менш у нормі. Звісно, ми організували роботу у віддаленому режимі для своїх працівників. Справляємось, хоча є складнощі у придбанні захисного спорядження, респіратори та дезінфектори - дорогі… Крім того, ми ввели заборону на переміщення міським транспортом для свої співробітників, забезпечили їх службовим. На жаль, собівартість підключення зросла у рази…». Попри те, що відбувся стрибок у валюті, «Павутина.Телеком» не планує змінювати вартість тарифів. «Це болісно для бізнесу, але… зважаючи на стан речей в Україні – будемо до останнього триматися та не піднімати ціни, а особливо під час карантину», - наголосив Арутюнян.

Варто відзначити, що в середині березня «Павутина» виступила ініціатором не відключати клієнтів через заборгованість на рахунку, дозволивши оплатити послуги після закінчення карантину. «Не всі, але більшість «гравців» підтримали таку ідею і долучилися до нас», - каже Арутюнян. І додає про п’ять соціальних ініціатив компанії: «Перше - дозволили користуватися, а заплатити потім, щоб зайвий раз не виходили з дому ті, хто звик досі стояти у чергах у відділеннях банків. Друге - ми відкрили доступ до фільмових та тематичних телеканалів у соціальному та оптимальному пакеті на час карантину без додаткової оплати. Щоб усім була можливість чим зайнятися вдома та якось провести час, зважаючи на те, що не у всіх є можливість купувати преміальний контент. Третє - запровадили пакет послуг телебачення за 1 грн на 10 днів (кількість активацій не обмежена), що буде діяти до кінця карантину. Цей пакет послуг створено для тих користувачів, які зазвичай не підключали собі пакети телебачення, але сама зараз в них є потреба доступу до оперативної інформації. Четверте - запустили програму лояльності для лікарів «#дякуюЛікарю для Вас ІНтернет та телебачення безкоштовно» . Всі лікарі, медсестри зможуть отримати наші послуги безкоштовно до кінця 2020 року там, де є наше покриття мережі. Ми запровадили дану ініціативу задля вдячності тим, хто зараз на передовій. Щоб вони відчули, що є ті, хто це дійсно цінує. П’яте - на нашому покритті ми підключаємо лікарні та пункти швидкої допомоги безкоштовно. Наразі вже є перший запит на таке підключення».

Своєю чергою керівник відділу корпоративних комунікацій Інтернет-провайдера Vega Інна Гальчинська повідомила, що компанія вдосконалює інфраструктуру і переводить мережі з мідних технологій на оптичні, їхні канали передачі даних і телекомунікаційне обладнання успішно справляються із завантаженням.

«Ще торік ми модернізували комутатори, інтегрували нове IP-MPLS ядро мережі й успішно виконали міграцію ресурсів і послуг на маршрутизатори нового покоління. Ми добре готові до трендів зміни споживання Інтернет-трафіку і не відчуваємо складнощів у зв'язку зі збільшенням частки «важкого» контенту, - каже Гальчинська. – У порівнянні з періодом до карантину завантаження каналів починає рости набагато раніше. І вже в першій половині дня досягає пікових значень. Це пояснюється тим, що багато компаній перейшло на віддалений режим роботи. За її словами, увечері зниження активності клієнтів відбувається, як і раніше — близько 22:00, обсяг трафіку збільшився приблизно у 2 рази. «Пікове значення споживання трафіку також зросло приблизно на чверть. Незважаючи на підвищення споживання трафіку швидкість клієнтських каналів, які ми обслуговуємо, не знизилась, мережа та відповідне обладнання відпрацьовують навантаження без перебоїв», наголосила представник провайдера.

Щодо проблем, то, у Vega відзначають ріст навантаження на служби підтримки абонентів. «Ми посилили усі онлайн-канали обслуговування клієнтів, збільшили пропускну спроможність контакт-центру, розширили функціональні можливості персонального кабінету та забезпечили додаткове інформування для кожного споживача. Дещо збільшилась кількість запитів на нові підключення, але наші інсталятори справляються з навантаженням, звичайно ж з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Ціни на послуги при підключенні ми вирішили не змінювати», - запевняє пані Гальчинська.

На питання, чи відключатимуть клієнтів через заборгованість на рахунку, у компанії відповіли, що роблять усе можливе, аби їхні абоненти залишались на зв’язку. «Для тих, хто в умовах карантину, не в змозі оплатити послуги вчасно ми надаємо можливість відтермінування платежу, а клієнтам, які раніше за старою традицією сплачували послуги через, здебільшого, недоступні зараз відділення банків або термінали - радимо та допомагаємо опанувати сучасні та зручні онлайн-канали переказу коштів», - повідомила Гальчинська. І додала, що Vega скасувала раніше заплановані підвищення цін, а для нових та постійних абонентів – мешканців квартир, ми підготували спеціальні вигідні пропозиції, приватний сектор підключаємо за 1 грн.

В «Укртелекомі» також повідомили про збільшення споживання трафіку всіма абонентами. «Користувачі інтернету споживають на 30% більше, ніж до оголошення карантину. Але ці зміни жодним чином не впливають на роботу мережі оператора – всі послуги надаються в повному обсязі. Варто зауважити, що тарифні плани Укртелекому не передбачають будь-яких обмежень в доступі до інтернету для абонентів, - розповіли в прес-службі компанії. - Укртелеком надає інтернет-послуги у понад 2420 населених пунктах, маючи найбільше покриття. На послуги інтернету за різними технологіями є лінійка безлімітних тарифних планів від 130 з ПДВ грн залежно від локації. Що стосується підключення до послуг, то за наявності технічної можливості відпрацьовуються-підключення послуги протягом кількох днів. Однак бувають й такі випадки, коли для підключення інтернету потрібно спеціально до абонента прокладати лінію. Тоді це потребує іншого часу».

Крім того, у прес-службі оператора додали, що частина співробітників – понад 5 тисяч працівників з різних функціональних підрозділів – переведені на віддалену роботу, з дому. Інша частина працівників, які відповідають за роботу критичних елементів інфраструктури оператора, працюють на робочих місцях. «Ремонтно-відновлювальні бригади під час виїздів забезпечені засобами індивідуального захисту (маски, рукавиці). У містах, де рух громадського транспорту обмежено, працівників забезпечено спецперепустками для проїзду, для виїздів використовується власний транспорт компанії. Зважаючи на велику кількість зловмисних пошкоджень та викрадень на телеком мережі, ремонтно- відновлювальні бригади постійно працюють для відновлення послуг абонентам. Оператор підтримує постійний контакт з міськими адміністраціями та державними установами для забезпечення функціонування критичних елементів інфраструктури компанії в містах під час надзвичайної ситуації», - наголосили в «Укртелекомі». Нарешті щодо тарифів, то абоненти компанії можуть сплачувати за послуги поточного місяця зручним способом онлайн не виходячи з дому. Для отримання послуг абонплата повинна бути зарахована на особистий рахунок до 20 числа поточного місяця. «На крайній випадок інтернет-користувачі можуть сервісом кредитного періоду за посиланням зі своєї ліній http://cc.ukrtele.com/», - резюмували в прес-службі.

Подібну ситуацію спостерігають у провайдера «Датагруп». Технічний директор компанії Володимир Лутченко заявив, що із моменту введення карантину відбулося зростання інтернет-трафіка.

«Загальний трафік збільшився на 25 %, з'явилося багато запитів від клієнтів на допомогу в організації віддалених робочих місць, на консультації з налаштування обладнання, програмного забезпечення тощо – на все, що пов'язане з роботою вдома, - каже Лутченко. - Також змінився графік добового споживання інтернету: якщо раніше ми чітко простежували пік обсягів трафіка ввечері, то наразі виросло споживання і впродовж дня, тож графік «вирівнявся». А в наших абонентів – фізичних осіб споживання збільшилося переважно за рахунок переглядів інтерактивного телебачення». В «Датагруп» наголошують, що їхня інфраструктура була повністю готова до зростання трафіка. «Утилізація міжміських та міжнародних каналів перебуває в нас під цілодобовим моніторингом, тому в разі необхідності наші ємності без зволікання розширюються. Ще в минулому році в нашій компанії стартував масштабний проєкт із модернізації мережі – він, серед іншого, передбачав і заходи з усунення вузьких місць у мережі. Тому наразі ми маємо достатній запас міцності та готові до змін у споживанні трафіка», - стверджує технічний директора компанії. Щодо вартості послуг, а також нових підключень, то в цьому плані нічого не змінилося. «Хоча з 1 квітня ми планувати збільшення вартості послуги телебачення, оскільки наші витрати на контент зросли, ми не стали підвищувати ціну. Ми розуміємо, що наразі послуга телебачення є важливим джерелом офіційних новин, а також дозволяє урізноманітнити дозвілля дітей та дорослих, що залишаються вдома. Тож ми прийняли рішення найближчим часом не змінювати вартість тарифних планів на телебачення, щоб наші абоненти стежили за новинами без додаткового фінансового навантаження, - каже Володимир Лутченко. - Також ми продовжили термін дії лояльних тарифів на послуги телефонії як для бізнес-абонентів, так і домашніх – вартість телефонії не змінилася, хоча планувалось її підвищення. Крім того ми ввели акцію на безлімітний супутниковий зв'язок для фізичних осіб – люди зараз активно виїзжають за місто і намагаються працювати звідти. Мобільний інтернет не завжди працює стабільно, фізичні канали зв’язку або відсутні, або перенавантажені у віддалених локаціях. Тому супутниковий зв'язок є гарною альтернативою для усіх тих, кому потрібно працювати з-за міста».

МОБІЛЬНІ ОПЕРАТОРИ: НАВАНТАЖЕННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ НЕ ПЕРЕВИЩИТЬ НАВАНТАЖЕННЯ НОВОРЧНИХ СВЯТ

Прес-секретар «Київстару» Ірина Леліченко повідомила, що суттєвих навантажень на мережу компанія поки що не бачить. «Структура трафіку трохи змінилась, що є очікуваним. У порівнянні з «докарантинним» тижнем використання фіксованого інтернету зросло на 20-22%. Обсяги використання голосового трафіку збільшились на 17%. А трафік мобільного інтернету залишається на звичайному рівні», - каже Леліченко. Однак, наголошує вона, необхідність дотримуватись заходів з профілактики розповсюдження коронавірусу вплинула на звичний розпорядок роботи компанії. «Наразі близько 80% наших співробітників працюють з дому. Співробітники, які за характером роботи мають бути в офісі, забезпечуються транспортом і засобами індивідуального захисту. Незважаючи на обставини, що склалися «Київстар» розвиває мережу, зокрема підключає нові населені пункти до зв’язку 4G», - повідомила Леліченко.

Щодо тимчасової «заморозки» оплати, то «Київстарі» для контрактних клієнтів фізичних осіб та бізнес-клієнтів збільшив ліміти в рамках послуги «Відстрочка платежу». «Це дозволить їм відтермінувати оплату за послуги, використані в квітні 2020 і сплачувати їх вже в травні, - каже Ірина Леліченко. - Поповнювати свої рахунки за мобільний зв’язок абоненти можуть не виходячи з дому, через систему «Мій Київстар». Комісія за поповнення не стягується». Крім того, вона додала, що для сімей з дітьми компанія запропонувала розширений доступ до телевізійних каналів з дитячим контентом, каналів новин у рамках послуги «Київстар ТВ». Це також без додаткової плати. А студенти можуть користуватись нетарифікованим доступом до ресурсів Prometheus та Wikipedia. «Також на час карантину, ми надали нашим абонентам можливість безкоштовно здійснювати дзвінки на номери служб, де можна дізнатись інформацію про заходи профілактики розповсюдження коронавірусу - це контакт-центр Національної служби здоров'я 1677, гаряча лінія МОЗ, Центр громадського здоров'я та Урядовий контактний центр 1545. Також без списання мегабайтів мобільного інтернету абоненти можуть користуватись інформаційно-довідковими сайтами урядових установ: moz.gov.ua, phc.org.ua, covid19.com.ua та іншими ресурсами. Для всіх абонентів ми надали можливість отримати консультацію лікаря безкоштовно за допомогою сервісу «Доктор онлайн». Лікарям, які щодня допомагають українцям одужувати й бути здоровими, ми нарахували бонуси на мобільний рахунок тощо», - резюмувала Леліченко.

Про готовність мережі також наголосив мобільний оператор Vodafone Україна. «В цілому, істотного зростання трафіку не відбулося, що передбачувано - масовий перехід на віддалений режим роботи виключив звичний онлайн по дорозі з роботи / на роботу - потокове відео, музика, соціальні мережі. А робоча інтернет-активність переїхала з робочого WiFi на домашній. Втім, негативної динаміки немає, навпаки, спостерігаємо органічне зростання трафіку, зокрема, за рахунок збільшення спілкування в месенджерах, соціальних мережах. Динаміка інтернет-трафіку в межах областей також підтверджує очевидне: відбулася міграція з великих міст в передмістя. Наприклад, в Києві інтернет-трафік знизився на 20%, в той же час в Київській області - збільшився на ті ж 20%, - каже прес-секретар Vodafone Україна Вікторія Павловська. - При будівництві мережі ми закладаємо значний запас ємності, аби мережа була здатна витримати велике навантаження i обсяги трафіку, у т.ч. у критичних обставинах. Технології, які ми використовуємо, гарантують підтримку та контроль роботи мережі, у тому числі, віддалено, у режимі 24/7. А якщо виникає потреба, швидко розгортаємо додаткове обладнання, як було зроблено на території медичного центру у Нових Санжарах (лише за одну ніч)». Крім того, у мобільного оператора повідомили, що «карантинні» пiковi обсяги трафіку такі ж, як, наприклад, у новорічну ніч. «Наша мережа обробляє все без проблем. А це - 9 петабайт трафіку за 4 святкових дні (НР та Різдво). Зв’язок в умовах карантину забезпечимо, обмежень не буде», - наголосила Павловська.

Щодо цін, то на час карантину – до 24 квітня – Vodafone Україна не вноситиме зміни до існуючих тарифних планів.

А між тим…

Декілька порад, як покращити швидкість інтернету під час карантину

Як уже зазначили в коментарях представники провайдерів та мобільних операторів, інтернет-трафік в Україні виріс у рази (а той - більше). А отже може трапитися така підступна халепа, як втрата безперебійного зв'язку. Причому не завжди з вини надавача послуг. І що в такому випадку робити? Наводимо кілька практичних порад від британського телекомунікаційного регулятора Ofcom, які варіюються від, здавалося б, очевидних, як відмова від перегляду фільмів онлайн, коли хтось інший, можливо, намагається зробити відеодзвінок, до менш очікуваних, а саме:

розмістіть інтернет-роутер якомога далі від інших пристроїв, які можуть перешкоджати сигналу, наприклад, на столі чи полиці, а не на підлозі;

тримайте роутер увімкненим;

під час відеодзвінка або відеоконференції краще перейти в режим аудіотрансляції - так витрачається менше трафіку;

спробуйте дзвонити у менш звичний час, а також робіть це якомога рідше;

щоб забезпечити максимальний широкосмуговий доступ до мережі, під'єднайте комп'ютер безпосередньо до маршрутизатора, а не через Wi-Fi;

намагайтесь не користуватись телефонним подовжувачем, оскільки це може знизити швидкість інтернету.

До речі, мікрохвильовка - не єдиний домашній пристрій, що може перешкоджати роботі роутера. Це також можуть робити бездротові телефони, радіоняні, галогенні лампи, димери, стереосистеми та комп'ютерні колонки, телевізори та монітори. Ofcom також радить користуватися стаціонарними телефонами, коли це можливо, щоб зменшити навантаження на мобільні мережі. Якщо ж без мобільного не обійтися - відмовтесь від Wi-Fi-дзвінків. Натомість, голосові дзвінки можна здійснювати через такі додатки, як Facetime, Skype або WhatsApp. Крім того в Ofcom пропонують вимкнути пристрої, які не використовуються, себто вимкніть на них WiFi. Адже чим більше пристроїв під’єднані до роутера, тим нижчу швидкість ви отримуєте. Це стосується планшетів і смартфонів, які часто працюють у фоновому режимі.

Нарешті порада від автора, котрий нерідко стикався з перебоями зв’язку. Обмотайте фольгою задню частину маршрутизатора (роутера). Так-так, просто візьміть на кухні трохи фольги і обмотайте. Або ж поставте позаду роутера інші металеві предмети. Чи має цей спосіб наукове обґрунтування? Ні! Але, повірте, він дієвий. Та й додаткова «полоска» сигналу точно зайвою не буде.

Мирослав Ліскович. Київ