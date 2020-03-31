Шмигаль про проєкт бюджету: Це необхідний крок для подолання коронавірусу

Поданий Урядом проєкт бюджету — це необхідний крок для подолання коронавірусу.

Про це у своєму telegram-каналі заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це #бюджетнадзвичайноїситуації. Ми зберегли практично всі основні видатки. Пропонуємо створити Фонд для боротьби з COVID-19 та наповнити його 97,1 млрд грн. Ми чітко прописуємо, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідками. Щойно ця боротьба завершиться — всі видатки розвитку повернемо", - заявив він, висловивши при цьому жаль, що не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та не змогли ознайомитися із запропонованими змінами.

За його словами, Уряд наразі взяв бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки.

"Впевнений, за тиждень ми ухвалимо покращену версію документа", - додав Прем'єр.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до Держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.