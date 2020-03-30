Шмигаль сподівається, що Рада розгляне зміни у Держбюджет за тиждень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує на розгляд парламентом через 7-8 днів законопроєкту щодо змін у Держбюджет, спрямованих на створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом та підтримки населення й бізнесу.

Про це глава уряду заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб лікарі, які сьогодні стоять на сторожі життя і здоров'я наших громадян і часто ризикують своїм життям і здоров'ям, отримували не менше, ніж отримують солдати на передовій. Це важливо для нас, і ця вимога також буде прописана в цьому законі, сподіваюся - проголосована, або навіть упевнений, що буде проголосована через 7-8 днів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що оновлений макроекономічний прогноз у змінах до Держбюджету є збалансованим і розроблявся на основі прогнозу Міністерства економіки, Міністерства фінансів і МВФ. "Я не можу назвати його, ні оптимістичним, ні песимістичним, це розрахунок, на якому ми базували наш бюджет", - сказав Шмигаль.

Глава уряду припускає, що ще не всі нардепи встигли ознайомитися із законопроєктом і тому хочуть внести свої поправки.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до Держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.

Документом також передбачалося скорочення ряду видатків. Зокрема, скорочення видатків на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на 8,2 млрд грн, на державний фонд регіонального розвитку на 7,5 млрд грн. Окрім того, - скорочення видатків на підтримку та розвиток об’єднаних територіальних громад на 2,1 млрд грн, на виплату деяких видів допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) на 1,9 млрд грн.

Урізати видатки на 1,6 млрд грн на функціонування Фонду енергоефективності, на 1,2 млрд - зменшити на статистичні спостереження. Зменшити капітальні видатки центральних органів виконавчої влади на понад 1 млрд грн, на проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» - зменшити на 0,9 млрд грн, тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд переглянув макропрогноз на 2020 рік. Зокрема прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати становитиме 0,3%. Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. США (порівняно з 27 грн за дол. США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступного року повернеться до цільових 5%.