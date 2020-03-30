Уряд пропонує скоротити на мільярд фінансування Мінінфраструктури

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зменшення фінансування Міністерства інфраструктури України на 2020 рік із 4,954 млрд грн до 3,915 млрд грн.

Документ зареєстровано 29 березня 2020 року за №3279 на сайті Верховної Ради України.

У законопроєкті уряд пропонує скоротити фінансування за наступними напрямками: апарат Мінінфраструктури – з 249,4 млн грн до 170,1 млн грн; забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів – зі 116,3 млн грн до 39 млн грн; Державне агентство інфраструктурних проєктів України – з 4,178 млрд грн до 3,2 млрд грн; Державна служба морського та річкового транспорту України – з 52 млн грн до 51,8 млн грн, Державна служба України з безпеки на транспорті – з 129,3 млн грн до 128,5 млн грн; Державне агентство автомобільних доріг України – з 44,7 млн грн до 44,5 млн грн.

Зокрема на проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" уряд пропонує виділити 100 млн грн, а не 1 млрд грн, як було передбачено на цей рік. А фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм планують скоротити із 3,167 млрд грн до 3,108 млрд грн.

Як повідомлялося, за дорученням уряду від 18 березня Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету на 2020 рік для спрямування коштів на протидію коронавірусу з непріоритетних державних програм.

Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.