МКІП дякує всім, хто відстоював збереження видатків на культуру
Про це повідомляється на сайті МКІП.
"Забезпечено функціонування УКФ, збережено програми УІК щодо підтримки української книговидавничої галузі, підтримку отримали, зокрема українські театри і сфера кіноіндустрії", - ідеться в повідомленні.
За даними МКІП, у зміненому бюджеті планується залишити міністерству загалом близько 7,8 млрд грн.
Зазначається, що попередньо на фінансову підтримку національних театрів виділять 1,27 млрд грн; на забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів, - 250,8 млн грн.
Також на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацю української літератури у світі планується надати 50,1 млн грн.
Крім того, на Державне агентство з питань кіно попередньо визначено 463,5 млн грн; на Державний комітет телебачення і радіомовлення України - 1,6 млрд грн.
"МКІП дякує усім небайдужим представникам культурної спільноти, які активно відстояли громадянську позицію та долучились до підтримки сфери, а також культурним інституціям, які миттєво відреагували на ситуацію, яка призвела б до кризи у сфері культури", - підкреслили в міністерстві.
Також у МКІП запевнили, що розуміють ситуацію, яка склалася в країні, та розраховують, що після завершення карантину зможуть повністю відновити видатки на сферу культури та інформаційної політики.
Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо, що у проєкті змін до бюджету передбачено суттєве скорочення видатків на культуру та інформаційну політику.
Уряд закликали не урізати фінансування.
У неділю, 29 березня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що в новій редакції законопроєкту збережено видатки на інфраструктуру, культуру й освіту.
Тим часом Верховна Рада на позачерговому засіданні у понеділок не підтримала зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонується скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову збільшити на 79,2 млрд грн.