МКІП дякує всім, хто відстоював збереження видатків на культуру

Міністерство культури та інформаційної політики заявило про збереження в проєкті змін до держбюджету низки видатків на культурний сектор та висловили вдячність представникам культурної спільноти та профільному комітету ВР за допомогу в цьому.

Про це повідомляється на сайті МКІП.

"Забезпечено функціонування УКФ, збережено програми УІК щодо підтримки української книговидавничої галузі, підтримку отримали, зокрема українські театри і сфера кіноіндустрії", - ідеться в повідомленні.

За даними МКІП, у зміненому бюджеті планується залишити міністерству загалом близько 7,8 млрд грн.

Зазначається, що попередньо на фінансову підтримку національних театрів виділять 1,27 млрд грн; на забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів, - 250,8 млн грн.

Також на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацю української літератури у світі планується надати 50,1 млн грн.

Крім того, на Державне агентство з питань кіно попередньо визначено 463,5 млн грн; на Державний комітет телебачення і радіомовлення України - 1,6 млрд грн.

"МКІП дякує усім небайдужим представникам культурної спільноти, які активно відстояли громадянську позицію та долучились до підтримки сфери, а також культурним інституціям, які миттєво відреагували на ситуацію, яка призвела б до кризи у сфері культури", - підкреслили в міністерстві.

Також у МКІП запевнили, що розуміють ситуацію, яка склалася в країні, та розраховують, що після завершення карантину зможуть повністю відновити видатки на сферу культури та інформаційної політики.

Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо, що у проєкті змін до бюджету передбачено суттєве скорочення видатків на культуру та інформаційну політику.

Уряд закликали не урізати фінансування.

У неділю, 29 березня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що в новій редакції законопроєкту збережено видатки на інфраструктуру, культуру й освіту.

Тим часом Верховна Рада на позачерговому засіданні у понеділок не підтримала зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонується скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову збільшити на 79,2 млрд грн.