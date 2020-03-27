Фінансування культури: Українська кіноакадемія провела онлайн-мітинг

Українська кіноакадемія провела онлайн-мітинг з вимогою не скорочувати видатків на галузь культури, зокрема на кіно.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кіно – можливо, найважливіша штука. Це індустрія, це дуже складний механізм, де задіяно багато технічної бази. І простій може бути критичним. Можна втратити те, що так довго набирали», - наголосила, зокрема, артистка театру і кіно Ірма Вітовська.

Вона закликала Міністерство фінансів до діалогу. «Мені дуже дивно, що Мінфін не виходять на діалог і культура йде "під ніж". Це неправильно», - зазначила артистка.

Водночас кінопродюсер, член Громадської ради Українського Оскарівського комітету, народний депутат, голова підкомітету в галузі кінематографа та реклами Павло Сушко зазначив, що думки народних депутатів щодо скорочення бюджету навіть не запитали.

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«Тому ми висловили свою позицію, ми надали разом із Держкіно пропозиції до бюджету. Ми розуміємо, що його потрібно скорочувати, але кіноіндустрія – це дуже складний механізм. І його зупинка означатиме крах галузі», - підкреслив він.

Учасники онлайн-мітингу, в якому взяли участь відомі діячі української культури, висловили солідарну позицію проти намірів Міністерства фінансів скоротити фінансування всіх напрямків сфери культури.

Як повідомлялося, 25 березня стало відомо, що Міністерство фінансів планує скоротити фінансування культури та кіно на 7 млрд грн.

Представники 11 кінематографічних асоціацій та інституцій звернулися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з відкритим листом щодо фінансування кінематографічної галузі та закликали не знищувати національне кіно.

Голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко («Слуга народу») ініціював публічне звернення представників креативних індустрій до уряду та Президента із закликом не допустити скорочення бюджету на розвиток сфери культури.