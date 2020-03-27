Голова Держкіно просить зберегти більше половини бюджету відомства

Голова Держкіно Марина Кудерчук заявила, що особисто звертається до всіх можливих інстанцій, щоб зберегти більше половини бюджету Держкіно.

Про це вона заявила у Facebook.

"Я особисто звертаюсь у всі можливі інстанції, щоб зберегти більше половини бюджету Держкіно, адже в пріоритеті завершити вже розпочаті проєкти, зберегти робочі місця та заплановані події на рік. Так, всі розуміють, що медицина у пріоритеті, але в жодному разі мова не йде «про віддати все». Так, можливо, постане питання масових чи міжнародних заходів, але це вже залежить не від нас, а від норм карантину", - написала вона.

Також вона попросила нікого не перекручувати її слова, щодо змушеної економії у всіх сферах виробництва.

За її словами, прямо зараз в Держкіно йдуть обговорення антикризових дій, які дають можливість зберегти галузь. Кудерчук додала, що українська кіноіндустрія за останні роки зробила космічний ривок, і в жодному разі не можна допустити кроку назад.

"Ніхто не очікував, що в світі станеться таке лихо як епідемія короновірусу. Ніхто не був готовий, адже до такого не підготуєшся. Страждає кожна країна, люди, економіка. Ми маємо робити все можливе, щоб не дати кризі зламати нас. Але аж ніяк не хайпувати на ній!" - написала очільниця Держкіно.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної культури Олександр Ткаченко ініціював публічне звернення представників креативних індустрій до уряду та Президента із закликом не допустити скорочення бюджету на розвиток сфери культури.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету-2020 для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

За інформацією Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Мінфін пропонуватиме, зокрема, скоротити фінансування Держкіно (750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрати на програму «зшивання країни», реставраційні роботи із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн.