Президента та уряд закликають не допустити скорочення фінансування культури

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної культури Олександр Ткаченко ініціював публічне звернення представників креативних індустрій до уряду та Президента України із закликом не допустити скорочення бюджету на розвиток сфери культури.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Переконаний, що в ситуації, коли такі рішення приймаються таємно, без залучення до обговорення депутатів та комітету в цілому, тільки публічність та підтримка представників індустрії може вберегти українську культуру та всю нашу націю від драматичних наслідків. Без всього, що сфера культури створила за останні роки — Україна не має майбутнього», – зазначив Ткаченко.

Він також уточнив, що список підписантів цього звернення постійно оновлюється. Станом на 17:50 зібрано вже 59 підписів. Серед підписантів – генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, головна редакторка «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка, співак Олег Михайлюта (гурт «ТНМК»), актори Ольга Сумська, Юрій Горбунов та Ірма Вітовська.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету-2020 для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав Міністерство фінансів не скорочувати фінансування діяльності Міністерства культури, молоді та спорту до проведення політичних консультацій. За інформацією парламентаріїв, Мінфін пропонуватиме, зокрема, урізати фінансування Держкіно (750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрати на програму «зшивання країни», реставраційні роботи із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн.

Уряд 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.