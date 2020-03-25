Урізання видатків на культуру означатиме "смерть для всієї креативної індустрії" – Ткаченко

Сильна економіка неможлива без розвиненої культурної галузі, натомість масштабне урізання видатків на культурні проєкти зведе нанівець зусилля, витрачені за останні роки на розвиток цієї сфери.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

"Сьогодні мені стало відомо, що Мінфін України підготував рішення щодо секвестру держбюджету. Під приводом боротьби з кризою та під вивіскою "таємно", більш ніж наполовину збираються урізати всі видатки на культурні проєкти. Фактично, Мінкультури залишають лише видатки на утримання – тобто зарплатню", - написав він.

За словами Ткаченка, такий крок означатиме "фактично смерть для всієї креативної індустрії", адже йдеться про фактичну ліквідацію діяльності Держкіно, Українського культурного фонду, Інституту книги, програми "зшивання країни", діяльності творчих спілок, туризму, реставраційних робіт по захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики тощо.

"Розумію, що сьогодні ми стоїмо перед викликом під назвою "коронавірус". І для порятунку життів людей потрібно знайти додаткове фінансування. Але будь-які рішення мають оцінюватись в довгостроковій перспективі та особливо їхні наслідки", - переконаний голова профільного парламентського комітету.

Він підкреслив, що перед прийняттям таких рішень Мінфін зобов’язаний був проконсультуватись з депутатами та профільним міністерством. За словами Ткаченка, депутати готові оперативно підключитись до роботи і працювати цілодобово, щоб знайти вихід та зберегти українську культуру.

"Добрими намірами вимощена дорога до пекла. Без сильної культури немає сильної економіки. В період кризи культура дає надію на майбутнє", - наголосив він.

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Раніше Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики оприлюднив заяву, в якій закликає Міністерство фінансів не скорочувати фінансування діяльності Міністерства культури, молоді та спорту до проведення політичних консультацій.

У документі зазначається, що Мінфін пропонуватиме урізати фінансування Держкіно (750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрат на програму «зшивання країни», реставраційні роботи по захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн. При цьому не відомо, як може скоротиться фінансування спорту.

У профільному комітеті наголосили на готовності оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери.

Водночас українські культурні інституції також звернулись до уряду щодо неприпустимості скорочення видатків та закликали дослухатися до пропозицій УКФ та Українського інституту книги щодо переформатування їхніх програм через виклики, пов’язані з епідемією коронавірусу, зберігши фінансування проєктів Українським культурним фондом.