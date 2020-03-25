У Раді закликають Мінфін не урізати фінансування МКМС до політичних консультацій
Про це йдеться в заяві комітету, яку на своїй сторінці у Facebook опублікувала заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Нам стало відомо, що Міністерство фінансів сьогодні вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання – тобто зарплатню... Наголошуємо, що такий крок призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни, втрати тисяч робочих місць", – зазначається в заяві.
У ній наголошується, що депутати розуміють необхідність залучення додаткових коштів для боротьби з коронавірусом. "Проте будь-які кроки мають обговорюватись з депутатами профільного комітету та з залученням представників міністерства. Ми закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій", - йдеться у зверненні.
За інформацією парламентаріїв, Мінфін пропонуватиме урізати фінансування Держкіно (750 млн грн), Український культурний фонд (500 млн грн), Інститут книги (150 млн грн), туризм (240 млн грн), а також витрат на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн. "Не відомо наразі, як уріжуть фінансування спорту", – уточнюється в заяві.
У профільному комітеті наголошують, що готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери.
Як повідомлялося, напередодні голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політик Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю "КП в Україні" поінформував про те, що у Верховній Раді готують пакет змін до законів для підтримки креативного бізнесу.