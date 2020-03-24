МКМС перейменували на Міністерство культури та інформполітики

Уряд у понеділок, 23 березня, на позачерговому засіданні ухвалив рішення щодо перейменування Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС) на Міністерство культури та інформаційної політики.

Про це повідомила т. в. о. міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко в інтерв’ю інтернет-виданню LB.ua.

«Якраз у понеділок урядом було прийнято рішення про перейменування. Тепер це Міністерство культури та інформаційної політики», - сказала Фоменко.

Вона нагадала, що після формування нового уряду всі інші заступники міністра культури, молоді та спорту, окрім неї, були вже звільнені за власним бажанням. У команді МКМС залишилася Фоменко і держсекретар відомства Артем Біденко .

Т. в. о. міністра культури, молоді та спорту, відповідаючи на запитання про те, коли може бути призначений глава Міністерства культури та інформаційної політики, зазначила, що не володіє інформацією про це.

«Особисто я не знаю, коли це відбудеться. Я думаю, це предмет політичної розмови і що це рішення буде прийнято найближчим часом, тому що інакше це обмежує роботу міністерства», - сказала Фоменко.

За словами т.в.о міністра, їй прямо не пропонували очолити це відомство, але «дуже природно призначили в.о. Насправді міністром мріє стати той, хто не знає, що це за робота».

Як повідомляв Укрінформ, після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури, Міністерство інформаційної політики і Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником глави цього відомства.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Тоді Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною.

20 березня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.