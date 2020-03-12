Мінкультури наполягатиме, аби Музей сучасного мистецтва був в Українському домі - Фоменко

У Міністерстві культури наполягатимуть на тому, щоб Музей сучасного мистецтва був розташований в Українському домі.

Про це заявила в.о. міністра культури Світлана Фоменко під час експертної зустрічі щодо створення Музею сучасного мистецтва, яка відбулася у четвер у Києві за ініціативи міністерства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас у міністерстві така позиція нами зафіксована, і ми будемо її відстоювати, що це має бути Український дім, який потребує деталізації, потребує переосмислення, але зважаючи на брак музейних просторів у державі, зважаючи на існування музейних довгобудів, які вже багато років не можуть бути завершені, нам би цей проєкт не хотілося перетворити на просто будівництво, на просто використання коштів з державного бюджету", - сказала Фоменко.

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Вона також зазначила, що Мінкультури має бути лідером процесу створення Музею сучасного мистецтва. За її словами, щоб побудувати певну систему сучасного мистецтва, без держави ніяк не обійтися.

"Ми можемо реалізовувати дуже багато ініціатив, приватних, напівприватних, але все одно визнання такого державницького підходу є, в принципі, підґрунтям для того, щоб цей процес став сталим, стабільним та системним", - сказала Фоменко.

Вона зазначила, що ця експертна зустріч є першим етапом загального обговорення створення музею.

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За словами в.о. міністра, очільника музею обиратимуть за конкурсом. Майбутній керівник має в перспективі представити стратегію розвитку музею на 5-річний період.

Як повідомляв Укрінформ, згідно зі звітом виконання програми діяльності Кабміну за 2019 рік, оприлюдненим у лютому 2020 року, передбачається, що Кабмін формуватиме екосистему сучасного мистецтва.

Зокрема, йдеться про створення Музею сучасного мистецтва для переосмислення сучасної ідентичності та здобутків українського мистецтва. Уряд спрямує 20 млн грн на закупівлю творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України, візьметься за врегулювання ринку та переміщення творів мистецтва, зокрема приватних колекцій та авторських прав митців.