Меценати передали Художньому музею 222 графічні роботи Кричевського

У колекцію Національного художнього музею України меценати передали 222 графічні твори українського художника, першого ректора української Академії мистецтв Федора Кричевського.

У музеї заявили, що графічні твори передали представники спільноти Alumni KMBS – асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для нас цей проєкт дуже важливий. Особливим для мене було те, що це командна робота і я тішуся від того, що ми об’єдналися нашою групою і додали ще одну групу”, - розповіла член спільноти Alumni KMBS Людмила Зубко.

Передача до колекції Національного художнього музею України 222 графічних робіт українського художника Федора Кричевського / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

На уточнення, як вирішили зайнятися саме роботами Кричевського, Зубко відповіла, що від працівників музею дізналися, що така колекція є, “і велике бажання музею отримати для дослідження”.

В НХМУ пояснили, що вони шукали можливості викупити роботи з колекції, аж поки Зубко не розповіла про цю ідею спільноті Alumni kmbs. Тож, кілька людей спільноти зголосилися вкласти гроші у викуп колекції з метою передачі її музею.

Водночас у музеї повідомили, що у 2017 році у Національному художньому музеї України відбулася масштабна ретроспектива творчості митця - «Федір Кричевський. Майстер і Час». Переважну частину експозиції графіки на виставці становили рисунки зі збірки Ольги Гершуні, яка отримала великий архів Федора Кричевського у спадок від матері, Аріадни Павлівни, яка близько спілкувалася з удовою мистця, Наталею Кричевською, та опікувалася нею в останні роки життя. Документальну частину, пов’язану з життям Федора Кричевського та його родини, пані Ольга Гершуні подарувала музею у 2018 році.

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Раніше у фондах музею було 35 графічних творів, 55 живописних робіт, архів художника і навіть мольберт Кричевського. Тепер колекція поповнилася ще 222 малюнками.

У коментарі Укрінформу генеральна директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець зазначила, що виставка, котра складається з кількох подарованих робіт, перебуватиме в залі музею на першому поверсі два тижні, а потім її спустять у сховище і розпочнуть процес обліку експонатів.

“Потім буде мистецтвознавчий конкурс, в рамках якого дослідники будуть працювати з цими творами та тими, що є в колекції”, - додала Литвинець.

Федір Кричевський – український художник-новатор і майстер модерну. Започаткував школу українського малярства, став першим ректором Української академії мистецтв, його роботи експонувалися на Венеційській бієнале. Автор відомих картин «Три віки», монументального триптиху «Життя».

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За «неблагонадійність», бо художник відмовився малювати Сталіна, радянська влада позбавила Кричевського титулів, звань, власної майстерні і викладання.

Alumni KMBS – це асоціація випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, платформа, що об’єднує випускників для запуску спільних проектів, які створюють довгострокову стійку цінність для суспільства, підвищуючи власний та навколишній управлінський рівень.