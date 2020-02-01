Меценати передали Художньому музею 222 графічні роботи Кричевського
У музеї заявили, що графічні твори передали представники спільноти Alumni KMBS – асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Для нас цей проєкт дуже важливий. Особливим для мене було те, що це командна робота і я тішуся від того, що ми об’єдналися нашою групою і додали ще одну групу”, - розповіла член спільноти Alumni KMBS Людмила Зубко.
Передача до колекції Національного художнього музею України 222 графічних робіт українського художника Федора Кричевського / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ
На уточнення, як вирішили зайнятися саме роботами Кричевського, Зубко відповіла, що від працівників музею дізналися, що така колекція є, “і велике бажання музею отримати для дослідження”.
В НХМУ пояснили, що вони шукали можливості викупити роботи з колекції, аж поки Зубко не розповіла про цю ідею спільноті Alumni kmbs. Тож, кілька людей спільноти зголосилися вкласти гроші у викуп колекції з метою передачі її музею.
Водночас у музеї повідомили, що у 2017 році у Національному художньому музеї України відбулася масштабна ретроспектива творчості митця - «Федір Кричевський. Майстер і Час». Переважну частину експозиції графіки на виставці становили рисунки зі збірки Ольги Гершуні, яка отримала великий архів Федора Кричевського у спадок від матері, Аріадни Павлівни, яка близько спілкувалася з удовою мистця, Наталею Кричевською, та опікувалася нею в останні роки життя. Документальну частину, пов’язану з життям Федора Кричевського та його родини, пані Ольга Гершуні подарувала музею у 2018 році.
Раніше у фондах музею було 35 графічних творів, 55 живописних робіт, архів художника і навіть мольберт Кричевського. Тепер колекція поповнилася ще 222 малюнками.
У коментарі Укрінформу генеральна директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець зазначила, що виставка, котра складається з кількох подарованих робіт, перебуватиме в залі музею на першому поверсі два тижні, а потім її спустять у сховище і розпочнуть процес обліку експонатів.
“Потім буде мистецтвознавчий конкурс, в рамках якого дослідники будуть працювати з цими творами та тими, що є в колекції”, - додала Литвинець.
Федір Кричевський – український художник-новатор і майстер модерну. Започаткував школу українського малярства, став першим ректором Української академії мистецтв, його роботи експонувалися на Венеційській бієнале. Автор відомих картин «Три віки», монументального триптиху «Життя».
За «неблагонадійність», бо художник відмовився малювати Сталіна, радянська влада позбавила Кричевського титулів, звань, власної майстерні і викладання.
Alumni KMBS – це асоціація випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, платформа, що об’єднує випускників для запуску спільних проектів, які створюють довгострокову стійку цінність для суспільства, підвищуючи власний та навколишній управлінський рівень.