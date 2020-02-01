У столиці стартував Український тиждень моди

У Києві стартував Український тиждень моди, на якому дизайнери представлятимуть свої колекції осінь-зима 2020/2021.

Ukrainian Fashion Week відкрився в суботу, 1 лютого, в Мистецькому арсеналі і триватиме до середи, 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У перший день свої колекції презентували GASANOVA, Олена Буреніна, завершуватиме перший день моди Artem Klimchuk.

Ukrainian Fashion Week / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

Окрім цього, вперше за 46 сезонів Ukrainian Fashion Week відбудеться показ молодих дизайнерів – Fashion Accelerator Show. Ці дизайнери – учасники освітньої програми від Ukrainian Fashion Council – переможці національних та міжнародних конкурсів, учасники платформи New Names.

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Ukrainian Fashion Week сезону FW20-21 запропонує кілька показів у форматі нон-стоп шоу для того, щоб якомога більше молодих дизайнерів могли представити свої колекції.

Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter на теренах Східної Європи. Український тиждень моди проходить двічі на рік та повністю відповідає світовим стандартам проведення тижнів моди. Подія щосезону збирає понад 60 учасників, акредитує понад 200 українських і зарубіжних ЗМІ та приймає понад 15000 гостей.