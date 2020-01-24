Караванська представила у Давосі колекцію Ukrainian Haute Couture

Українська дизайнерка Оксана Караванська представила свою колекцію Ukrainian Haute Couture під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це Укрінформу повідомила промоменеджер Караванської Галина Гузьо.

"Модне шоу відбулося в Українському домі в Давосі й стало одним із найбільш ексклюзивних та яскравих його заходів. Презентована у Давосі колекція Караванської налічувала близько трьох десятків унікальних жіночих образів. Український Haute Couture-2020 натхненний силою та містикою гір", - зазначила вона.

Караванська представила у Давосі свою колекцію Ukrainian Haute Couture / Фото: надав Український Дім в Давосі

Гузьо уточнила, що ця колекція Караванської поєднує в собі давню гуцульську музику та сучасну графіку, новітні технології з авторськими орнаментами, міксує глибокі історичні та культурні сенси.

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За її словами, учасники Всесвітнього економічного форуму зустріли модне шоу оплесками.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум.