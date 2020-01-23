Українка вийшла на подіум у прощальному шоу Готьє

Ледь чи не увесь Париж вітав маестро з 50-річчям творчості та проголосив Adieu!

Про це пише JetSetter.

Українка Марфа, Періс Джексон, Карлі Клосс, сестри Хадід, Коко Роша, Діта фон Тіз — на подіумі, а Крістіан Лабутен, Карла Бруні, Анна Вінтур, Єва Герцигова та Летиція Каста — у глядацькій залі. Останнє шоу Жана-Поля Готьє, втім, як і його фінал (де маестро носили на руках), видалися дуже видовищним.

Марфа

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Музичну атмосферу створював британець Бой Джордж, а от локацією для показу став гостинний театр Шатле.

Останнє шоу Жана-Поля Готьє

Запам’ятається фінальна колекція майстра ще й особливим «відкритим» відбором моделей, нетиповим для кутюрного шоу: «Головна ідея цієї колекції, шоу та цього кастингу — показати, що немає єдиної краси, вона завжди різна, і я хочу показати різні типажі, різну красу».

Попри те, що шоу стало останнім в кар’єрі дизайнера, він не планує прощатися з модною індустрією. Новий проект, над яким Готьє працюватиме в іншій якості, буде представлений вже незабаром.