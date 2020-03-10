Мінкультури отримало тимчасову очільницю

Уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.

Таку інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі Міністерства культури, молоді та спорту України.

Фоменко із 2004 по 2006 рр. обіймала посаду радника генерального директора Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представників.

З березня 2007 року вона працювала головним спеціалістом, з 2008 року – начальником відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції управління міжнародних зв’язків апарату ВО КМР (КМДА). З 2013 року – начальником управління міжнародного співробітництва Міністерства культури України. З серпня по грудень 2014 року Фоменко була заступником міністра культури України з питань європейської інтеграції. З 2015 року – помічником-консультантом народного депутата України Єленського.

У квітні 2016 року обійняла посаду першого заступника міністра культури України.

Після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником глави цього відомства.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Тоді Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною.