Уряд призначив в. о. міністра економіки

За рішенням Кабінету міністрів на першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павла Кухту було покладено тимчасове виконання обов’язків глави Мінекономіки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні за рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", - написав Кухта.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не погодився залишатись у новому уряді оскільки вважає, що зробив усе від себе залежне.

Павло Кухта з 9 вересня 2019 року - перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

З 2016 року був заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ та експертом групи “Податкова реформа” Реанімаційного пакета реформ. У 2015-2019 роках був радником міністра фінансів, у 2016-2019 роках - радником прем'єр-міністра України.

З 2015 року - член наглядової раду індексу моніторингу реформ iMoRe від VoxUkraine. Помічник депутатів Верховної Ради 8 скликання Ярослава Маркевича та Ігоря Луценка на громадських засадах.

Економіст “Центру економічних рішень”, автор публікацій та дослідницьких робіт з макроекономіки та бюджету. У минулому економічний журналіст і публіцист.

Закінчив Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”. У 2018 році навчався в Aspen Institute Kyiv.