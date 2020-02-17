Уряд планує продовжувати культурний діалог із питань ідентичності та спільних цінностей

Уряд має намір продовжувати активізацію культурного діалогу щодо питань ідентичності, спільних цінностей та творення спільного блага.

Про це йдеться у звіті виконання програми діяльності Кабміну за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.

«Активізація культурного діалогу щодо питань ідентичності, спільних цінностей та творення спільного блага: формування візії, місії та цілей творення гуманітарного середовища в Україні на довгострокову перспективу через широке громадське обговорення та затвердження Стратегії гуманітарного розвитку України до 2050 року», - йдеться у документі.

Урядовці також мають намір зосередитися на підвищенні рівня участі громадян у культурних практиках. Зокрема, планується запровадження системи показників результативності для закладів культури щодо контенту, репертуару (представлення протягом року не менше 20 % сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів в афішах театрів, концертних організацій, мистецьких колективів).

Крім того, Кабмін планує стимулювання попиту на культуру в громадах та створення середовища для збереження і поширення культурних практик шляхом оголошення року аматорського мистецтва в Україні.

У планах є реалізація інноваційних програм Українського інституту книги у партнерстві з бібліотеками, книговидавцями, ІТ-індустрією, спрямованих на повернення моди на читання, створення цифрових майданчиків для читання, підвищення рівня критичного мислення громадян.

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Передбачається, що Кабмін буде формувати екосистему сучасного мистецтва. Зокрема, йдеться про створення Музею сучасного мистецтва для переосмислення сучасної ідентичності та здобутків українського мистецтва. Уряд спрямує 20 млн грн на закупівлю творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України, візьметься за врегулювання ринку та переміщення творів мистецтва, зокрема, приватних колекцій та авторських прав митців.

Крім того, у планах міністрів - посилення інтегрованості у загальноєвропейський цивілізаційний простір. Очікується розробка порядку реалізації прав корінних народів та національних меншин, який унормує рівноправні відносини між українською етнічною нацією, корінними народами та національними меншинами.

Уряд у майбутньому запустить роботу безкоштовної онлайн-платформи з вивчення української мови із залученням бібліотек. Це дозволить підвищити компетентності громадян у частині застосування мови у повсякденному житті, знизить комунікаційні бар’єри та підвищить залученість різних груп населення до спільного інформаційно-культурного простору.