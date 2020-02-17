Уряд забезпечить перехід на сучасну модель управління спортом в Україні.

Про це йдеться у звіті про виконання програми діяльності КМУ за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.

«Забезпечення початку переходу України на сучасну модель управління спортом, спрямовану на підвищення самоорганізації населення у сфері спорту через інституціоналізацію спортивних клубів як обов’язкового елементу функціонування федерацій, залучення на регулярній основі 40% громадян до занять масовим спортом, збільшення кількості спортивних змагань, підвищення кількості робочих місць та конкурентної оплати праці в сфері спорту, покращення результатів виступів національних збірних команд на рейтингових міжнародних», - йдеться у документі.

Цього, на думку міністрів, можна досягнути після затвердження Стратегії розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 року “U-Sport, схвалення парламентом змін до законів “Про фізичну культуру і спорт, “Про громадські об’єднання ,“Про спортивні організації”. Крім того, планується створення Фонду розвитку спорту (аналогічний до Українського культурного фонду), що дозволить запровадити пряме грантове фінансування успішних спортивних ініціатив.

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Уряд працюватиме над переходом спортивних федерацій до автономії в управлінні різними видами спорту. Планується старт реалізації проєктів з будівництва: 100 стадіонів нової формації, “Міста спорту”, Міжнародного тренувального центру “Конча-Заспа”, а також продовження реалізації проєктів з будівництва плавальних басейнів, палаців спорту, біатлонних комплексів за рахунок коштів субвенції.