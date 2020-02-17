Уряд забезпечить перехід на сучасну модель управління спортом
Про це йдеться у звіті про виконання програми діяльності КМУ за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.
«Забезпечення початку переходу України на сучасну модель управління спортом, спрямовану на підвищення самоорганізації населення у сфері спорту через інституціоналізацію спортивних клубів як обов’язкового елементу функціонування федерацій, залучення на регулярній основі 40% громадян до занять масовим спортом, збільшення кількості спортивних змагань, підвищення кількості робочих місць та конкурентної оплати праці в сфері спорту, покращення результатів виступів національних збірних команд на рейтингових міжнародних», - йдеться у документі.
Цього, на думку міністрів, можна досягнути після затвердження Стратегії розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 року “U-Sport, схвалення парламентом змін до законів “Про фізичну культуру і спорт, “Про громадські об’єднання ,“Про спортивні організації”. Крім того, планується створення Фонду розвитку спорту (аналогічний до Українського культурного фонду), що дозволить запровадити пряме грантове фінансування успішних спортивних ініціатив.
Уряд працюватиме над переходом спортивних федерацій до автономії в управлінні різними видами спорту. Планується старт реалізації проєктів з будівництва: 100 стадіонів нової формації, “Міста спорту”, Міжнародного тренувального центру “Конча-Заспа”, а також продовження реалізації проєктів з будівництва плавальних басейнів, палаців спорту, біатлонних комплексів за рахунок коштів субвенції.