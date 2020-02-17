Бородянський обговорив із федераціями проєкт змагань Ліги спорту

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський обговорив із представниками федерацій національний проєкт спортивних змагань – Ліги спорту - та очікує, що протягом місяця вони представлять пропозиції щодо положень для проведення ліг за видами спорту.

Про це міністр повідомив у Тelegram.

«У рамках реформи системи спорту обговорили із представниками федерацій національний проєкт спортивних змагань – Ліги спорту. Ідея проєкту полягає в організації системи змагань дитячих спортивних клубів із різних видів спорту, які будуть проходити протягом року», - написав Бородянський.

На його думку, запропонований формат дасть можливість кожному клубу пройти шлях від міських змагань до національного фіналу. А федерації зможуть активно включитися в розвиток масового спорту та пошук талантів для спорту вищих досягнень. Національні федерації будуть супроводжувати проєкт протягом всієї дистанції, а у фінальній частині виступлять в ролі організаторів.

Читайте також: Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту

«МКМС планує фінансувати змагання в регіонах, за умови місцевого співфінансування на принципах не менше 1+1. Тобто, на 1 гривню центрального бюджету кожен регіон повинен буде виділити не менше 1 гривні», - підкреслив міністр.

За словами Бородянського, протягом місяця федерації представлять проєкти положень для проведення ліг за видами спорту, а міністерство запропонує механізми фінансування.