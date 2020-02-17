Бородянський обговорив із федераціями проєкт змагань Ліги спорту

Бородянський обговорив із федераціями проєкт змагань Ліги спорту

Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський обговорив із представниками федерацій національний проєкт спортивних змагань – Ліги спорту - та очікує, що протягом місяця вони представлять пропозиції щодо положень для проведення ліг за видами спорту.

Про це міністр повідомив у Тelegram.

«У рамках реформи системи спорту обговорили із представниками федерацій національний проєкт спортивних змагань – Ліги спорту. Ідея проєкту полягає в організації системи змагань дитячих спортивних клубів із різних видів спорту, які будуть проходити протягом року», - написав Бородянський.

На його думку, запропонований формат дасть можливість кожному клубу пройти шлях від міських змагань до національного фіналу. А федерації зможуть активно включитися в розвиток масового спорту та пошук талантів для спорту вищих досягнень. Національні федерації будуть супроводжувати проєкт протягом всієї дистанції, а у фінальній частині виступлять в ролі організаторів.

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«МКМС планує фінансувати змагання в регіонах, за умови місцевого співфінансування на принципах не менше 1+1. Тобто, на 1 гривню центрального бюджету кожен регіон повинен буде виділити не менше 1 гривні», - підкреслив міністр.

За словами Бородянського, протягом місяця федерації представлять проєкти положень для проведення ліг за видами спорту, а міністерство запропонує механізми фінансування.

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