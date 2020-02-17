Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту

Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту

Укрінформ
Президент Української федерації карате Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі.

“Незабаром має з'явитися новостворене Державне агентство спорту та буде призначений його очільник. У конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів. Переможцем конкурсу визнано Сергія Левчука”, - йдеться в повідомленні.

Володимир Бородянський наголосив, що головним пріоритетом новоствореної аґенції буде реалізація політик МКМС: якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор, реформа спорту, будівництво сучасної спортивної інфраструктури тощо.

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Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував утворити робочу групу з Білоруссю щодо вивчення можливості спільного проведення літніх Олімпійських ігор. Про це він сказав під час засідання організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в іграх ХХХІІ Олімпіади та в ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія).

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