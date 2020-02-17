Президент Української федерації карате Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі.

“Незабаром має з'явитися новостворене Державне агентство спорту та буде призначений його очільник. У конкурсі на цю посаду взяли участь 27 кандидатів. Переможцем конкурсу визнано Сергія Левчука”, - йдеться в повідомленні.

Володимир Бородянський наголосив, що головним пріоритетом новоствореної аґенції буде реалізація політик МКМС: якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор, реформа спорту, будівництво сучасної спортивної інфраструктури тощо.

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Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував утворити робочу групу з Білоруссю щодо вивчення можливості спільного проведення літніх Олімпійських ігор. Про це він сказав під час засідання організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в іграх ХХХІІ Олімпіади та в ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія).