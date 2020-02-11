Бородянський пропонує утворити робочу групу з Білоруссю для спільного проведення Олімпіади

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пропонує утворити робочу групу з Білоруссю щодо вивчення можливості спільного проведення літніх Олімпійських ігор.

Про це він сказав під час засідання організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в іграх ХХХІІ Олімпіади та в ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для того, щоб визначити можливість спільного проведення таких ігор (Олімпійських - ред.) з Республікою Білорусь, необхідно детально вивчити наявні у нас ресурси, ресурси Республіки Білорусь, досвід інших країн з підготовки. Я пропоную за участю Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів запропонувати Республіці Білорусь утворити спільну робочу групу", - сказав Бородянський.

Він зауважив, що до цієї робочої групи мають увійти представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, національних спортивних федерацій України та Білорусі для вивчення можливостей проведення Ігор.

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Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко у Житомирі у жовтні минулого року заявив, що Білорусь і Україна можуть подати спільну заявку на проведення Олімпійських ігор. Лукашенко зауважив, що Президент України Володимир Зеленський запропонував йому разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам на Олімпійські ігри.

Як відомо, вже визначені країни, які проведуть літні Олімпійські ігри 2020 року (Токіо, Японія), 2024-го (Париж, Франція) і 2028-го (Лос-Анджелес, США). Наразі ще жодного разу Олімпійські ігри не проводили відразу дві країни.

2012 року Україна спільно з Польщею приймала футбольний чемпіонат Євро-2012, а Білорусь приймала Європейські ігри-2019.