Бородянський пропонує утворити робочу групу з Білоруссю для спільного проведення Олімпіади
Про це він сказав під час засідання організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в іграх ХХХІІ Олімпіади та в ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Для того, щоб визначити можливість спільного проведення таких ігор (Олімпійських - ред.) з Республікою Білорусь, необхідно детально вивчити наявні у нас ресурси, ресурси Республіки Білорусь, досвід інших країн з підготовки. Я пропоную за участю Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів запропонувати Республіці Білорусь утворити спільну робочу групу", - сказав Бородянський.
Він зауважив, що до цієї робочої групи мають увійти представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, національних спортивних федерацій України та Білорусі для вивчення можливостей проведення Ігор.
Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко у Житомирі у жовтні минулого року заявив, що Білорусь і Україна можуть подати спільну заявку на проведення Олімпійських ігор. Лукашенко зауважив, що Президент України Володимир Зеленський запропонував йому разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам на Олімпійські ігри.
Як відомо, вже визначені країни, які проведуть літні Олімпійські ігри 2020 року (Токіо, Японія), 2024-го (Париж, Франція) і 2028-го (Лос-Анджелес, США). Наразі ще жодного разу Олімпійські ігри не проводили відразу дві країни.
2012 року Україна спільно з Польщею приймала футбольний чемпіонат Євро-2012, а Білорусь приймала Європейські ігри-2019.