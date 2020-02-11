МКМС активно розробляє реформу спорту із залученням усіх спортивних федерацій

МКМС активно розробляє реформу спорту із залученням усіх спортивних федерацій

Укрінформ
Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) активно розробляє реформу спорту із залученням усіх спортивних федерацій України.

Про це заявив очільник МКМС Володимир Бородянський під час засідання оргкомітету з підготовки українських спортсменів до Олімпійських Ігор-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В державі накопичився борг перед спортом. І рішення може бути тільки глибоким і виваженим. Тому нами активно розробляється реформа спорту із залученням усіх федерацій та громадських організацій", - сказав він.

Бородянський зазначив, що перш за все повинна бути автономія федерацій з розвитку спорту та додаткові програми фінансування вищих досягнень найкращих спортсменів, "наприклад топ-100 спортсменів". Також планується розвиток масового спорту через фінансування дитячих, шкільних та студентських змагань.

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Очільник МКМС розповів, що у планах - створити Український фонд спорту для інвестування спортивних стартапів та спортивних івентів у містах і селищах. Також заплановане масштабне будівництво спортивних структур. Стадіони розпочнуть будувати вже цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту планує змінити підходи до системи фінансування та управління спортивної інфраструктури.

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