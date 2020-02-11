Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) активно розробляє реформу спорту із залученням усіх спортивних федерацій України.

Про це заявив очільник МКМС Володимир Бородянський під час засідання оргкомітету з підготовки українських спортсменів до Олімпійських Ігор-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В державі накопичився борг перед спортом. І рішення може бути тільки глибоким і виваженим. Тому нами активно розробляється реформа спорту із залученням усіх федерацій та громадських організацій", - сказав він.

Бородянський зазначив, що перш за все повинна бути автономія федерацій з розвитку спорту та додаткові програми фінансування вищих досягнень найкращих спортсменів, "наприклад топ-100 спортсменів". Також планується розвиток масового спорту через фінансування дитячих, шкільних та студентських змагань.

Очільник МКМС розповів, що у планах - створити Український фонд спорту для інвестування спортивних стартапів та спортивних івентів у містах і селищах. Також заплановане масштабне будівництво спортивних структур. Стадіони розпочнуть будувати вже цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту планує змінити підходи до системи фінансування та управління спортивної інфраструктури.