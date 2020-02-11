Розділення МКМС може загальмувати реформи галузі спорту – Бородянський

Розділення Міністерства культури, молоді та спорту та виділення Міністерства спорту в окрему структуру може загальмувати реформи в галузі спорту.

Про це заявив очільник МКМС Володимир Бородянський під час засідання оргкомітету з підготовки українських спортсменів до Олімпійських Ігор -2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні багато говорять про доцільність розділення Міністерства культури молоді та спорту та виділення Міністерства спорту в окреме міністерство. Щиро вважаю, що це не буде на користь спорту. Головне - це загальмує проведення реформи і перенесе її мінімум на один рік. А у нас є історичне вікно можливості, щоб це зробити", - сказав він.

Бородянський зазначив, що це також може поставити під загрозу підготовку до Олімпіади. За його словами, наразі потрібно запустити Державне агентство спорту.

Також він додав, що цьогоріч потрібно створити всі умови для запуску реформи спорту. "Затвердити стратегію, ухвалити законні та підзаконні акти. Затвердити в трирічному бюджеті видатки для створення сучасної спортивної інфраструктури", - сказав він.

Як повідомлялося, уряд 2019 року об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства - Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Офіс Президента розглядає можливість розділити Міністерство культури, молоді та спорту окремо на Мінкультури та Міністерство молоді і спорту.