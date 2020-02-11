Бородянський: Держава не фінансує поїздки спортсменів у Росію

Держава не фінансує поїздки українських спортсменів на міжнародні спортивні змагання у Росію, але вони змушені туди їздити самостійно, щоб не втрачати бали у процесі змагань.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Держава на сьогодні не фінансує і не планує фінансувати змагання у Російській Федерації, але наші спортсмени змушені їздити на рейтингові змагання для того, щоб не програвати на старті... Якщо наші спортсмени туди не їздять, то вони втрачають очки", - сказав Бородянський.

Він додав, що це складне питання, і його треба вирішувати на міжнародному рівні.

"Є країна-агресор, яка напала на Україну, в цій країні-агресорі проводяться міжнародні змагання. Починаємо консультації з міжнародними організаціями, як це питання має бути врегульоване", - додав Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, головний тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна прокоментувала участь українських гімнасток у змаганнях у Москві 7-9 лютого. Участь у змаганнях в РФ тренер вважає підготовкою та відбором найкращих спортсменів напередодні Олімпіади в Токіо.