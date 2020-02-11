Заборону на російські соцмережі та медіа продовжать — Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту України має намір ініціювати продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр Володимир Бородянський.

Зокрема, Бородянський спростував інформацію про можливе розблокування російських соцмереж і ЗМІ, оскільки навесні закінчуються терміни заборони.

"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії... Будемо ініціювати. Обов'язково", - додав Бородянський.

Як повідомлялося, у травні 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях інтернет-ресурси "Вконтакті", "Однокласники", Mail.ru. Ці дві соцмережі, колись найпопулярніші в країні, наразі відвідують близько 10% українських інтернет-користувачів.

16 січня 2020 року на сайті Президента України було зареєстровано електронну петицію з проханням відновити роботу всіх інтернет-ресурсів російських компаній. Наразі під зверненням підписалися 2802 особи. Для розгляду петиція упродовж трьох місяців повинна набрати 25 тисяч голосів.

До перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський підкреслював, що альтернативних соціальних мереж українцям недостатньо, якщо вони обходять заборону.