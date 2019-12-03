Токсичність у Facebook принесли колишні користувачі “Вконтакте”- експерт

Аналіз соціальних мереж в Естонії і Україні показав токсичність російських соцмереж "Одноклассники" і "Вконтакте".

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів виконавчий директор Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS, Естонія), керівник програми "Стійка Україна" Дмитро Теперик.

Зокрема, у відповідь на запитання, чи проводилося дослідження про загальні інформаційні загрози, які існують в українському та естонському сегментах інтернету, Теперик сказав: «Такого дослідження не було. Але якщо говорити про сегменти інтернету, то дослідники робили аналіз по соцмережах, порівнювали Естонію і Україну, і побачили, що токсична частина і у вас, і у нас в Естонії превалює в російських соціальних мережах "Одноклассники" і "Вконтакте". Зараз ці соцмережі в Україні заблоковані, але ми побачили, що ті, хто хочуть, досі ними користуються».

У відповідь на ремарку, що після блокування російських соцмереж велика частина їх користувачів пішли в Facebook, Теперик зазначив: "Так. Вони пішли в Facebook і принесли з собою токсичність. І, до речі, тому я противник блокування в Естонії соцмереж і взагалі всіх російських телеканалів, які тут є. Звичайно, ми знаємо, що вони токсичні, але саме тому їх не треба блокувати, тому що ми знаємо. Інакше вони кудись перейдуть і зіпсують нам, грубо кажучи, хороше місце. Плюс, я вважаю, що це добра постійна імунізація населення - в тому плані, що вони не дають нам забути, що вони про нас думають. А якщо ми їх заблокуємо - і не будемо дивитися, то можемо забути. У цьому плані це добра імунізація".

Як повідомлялося, в Україні ще у травні 2017 року заборонили доступ до російських сайтів "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" і Mail.ru.