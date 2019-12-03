Експерт рекомендує дізнаватися новини зі ЗМІ, а не лише із соцмереж

Люди, які черпають новини лише з соцмереж, мають низькі показники когнітивної стійкості. Тому молоді необхідно прищепити звичку отримувати новини з достовірного джерела.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів виконавчий директор Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS, Естонія), керівник програми «Стійка Україна» Дмитро Теперик.

Він розповів, що «в Європі було проведено дуже показове дослідження. У першій фокус-групі були люди, які воліють отримувати інформацію суспільно-політичного характеру тільки з класичних ЗМІ, наприклад - з інформаційних агентств або солідних газет, де є ось ці самі якісні фільтри. Друга група - це ті, хто в основному отримують інформацію тільки з соцмереж. І третя група - люди, які отримують інформацію і звідти, і звідти. Так ось, у групи, яка воліла отримувати інформацію суспільно-політичного характеру лише з традиційних ЗМІ з хорошими фільтрами, коли їм пропонували пройти тест на когнітивну стійкість, були найвищі показники. Найнижчі були у тих, хто користується лише соцмережами. А ті люди, які беруть інформацію і звідти, і звідти, однак мали нижчі показники когнітивної стійкості».

За словами Теперика, «це говорить про те, що все-таки має значення - з яких каналів людина отримує інформацію. І соцмережі, на жаль, наразі є деструктивними і використовуються як зброя. І я переконаний - це непопулярна думка, за яку мене пресингують, - що наразі не можна вести серйозну суспільно-політичну дискусію за допомогою соцмереж. Тому що ми поки що не можемо - ні когнітивно-психологічно, ні за допомогою технологій - достовірно визначати, що ось це не бот або не троль, що це - не спеціальне вкидання. Там цього фільтра немає».

Як зазначив експерт, «у людей коротка пам'ять. Взагалі-то Цукерберг, коли брав участь у слуханнях у Конгресі Сполучених Штатів, теж говорив: Facebook не задумувався як повноцінний канал інформації. І соціальні мережі створювалися не для цього. Соціальні мережі - для того, щоб люди могли між собою спілкуватися і обмінюватися, грубо кажучи, інформацією про особисте життя. Те, що вони зараз стали застосовуватися як зброя в гібридній війні - це велике відхилення від первісної ідеї».

Виконавчий директор Міжнародного центру оборони і безпеки наголосив на важливості культивування звички у людей, особливо серед молодого покоління, «хоча б раз на день споживати інформацію з класичного ЗМІ, щоб мати повноцінну картинку ситуаційної обізнаності. Вони можуть 15 хвилин на день подивитися новини на суспільному телерадіомовленні, або подивитися сайт Бі-Бі-Сі - кому що подобається. Але їм необхідно прищепити звичку отримувати новини з достовірного джерела».

ICDS аналізує невоєнні загрози національній і міжнародній безпеці (так званій м'якій безпеці), а також шляхи для створення міцних основ національної стійкості. В Україні ICDS реалізує довгострокову програму з розвитку співробітництва «Стійка Україна», в рамках якої в поточному році на південному сході України було проведено глибинне дослідження, спрямоване на вивчення стану комунікаційної, інформаційної і кібербезпеки в українських регіонах.