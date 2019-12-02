Україні потрібно розробити якомога більше сценаріїв реагування на загрози — експерт

Виконавчий директор Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS, Естонія), керівник програми "Стійка Україна" Дмитро Теперик вважає, що в питаннях безпеки України мають бути розроблені адекватні сценарії реагування, в тому числі, на регіональному рівні.

Про це Теперик заявив в інтерв'ю Укрінформу, розповідаючи про програму "Стійка Україна", в рамках якої естонські експерти досліджують можливості громадянського суспільства зміцнити національну безпеку країни.

«Зміцнення національної стійкості базується на перевірених фактах, а це означає, що ситуаційна обізнаність відіграє в цьому процесі критично важливу роль. Тому ми проводимо свої дослідження», - говорить Теперик.

У відповідь на прохання позначити ризики, вразливості національної стійкості України Теперик зазначив: «Говорячи про найслабші місця, я не буду говорити про законодавство, невідповідність законодавства реальності. Законодавство України може бути хорошим, але його просто або не виконують, або воно саме не працює - тому що застаріло або не відповідає реаліям. Це інше питання. Я б зараз сказав про велику вразливість, що стосується самих людей. Це, перш за все, відсутність у людей навичок, які зараз дуже потрібні: як дигітальних, так і когнітивних. Друге - це відсутність ситуаційної обізнаності, повної адекватної картини про можливі загрози. Тобто, ми навіть не уявляємо собі, які є загрози, і думаємо, що наше незнання нас може захистити від цих загроз. Нічого подібного! Це робить нас ще вразливішими. Оскільки у нас немає обізнаності, «картинки» того, що відбувається і, як наслідок - у нас немає можливих сценаріїв, як на це реагувати».

Як зазначив виконавчий директор ICDS, «я не кажу, що є якась одна правильна відповідь або одна правильна реакція на загрозу. Ситуації розвиваються дуже швидко. Але у нас мають бути розроблені адекватні сценарії реагування, в тому числі на регіональному рівні. Навіть найутопічніші, найгіпотетичніші. І ці сценарії мають бути міждисциплінарними: їх необхідно опрацювати з різними людьми. Не так, що журналісти розробляють сценарій реагування у своїй сфері, управлінці - у своїй, чиновники - в третій, а військові - у четвертій. Ні. Для реагування на загрози має бути загальна залученість - починаючи від учителів, журналістів, релігійних діячів, військових ... Такий собі громадський зріз на місцевому, регіональному рівні».

За словами Теперика, «центральна влада робити цього ніколи не буде. І стійкість не будується так, що хтось там зі столиці, з Києва щось кудись «спустить». Це потрібно зробити на місцевому, регіональному рівні. І ці люди мають опрацювати, відрепетирувати десяток різних сценаріїв. Від стінки до стінки. І дуже погано, що ми в регіонах ці сценарії в такому міждисциплінарному колі не опрацьовуємо. Тобто, у нас, ще раз повторюся, відсутні навички, відсутня повна картинка загроз. Це - найголовніша вразливість. І ми маємо почати це робити, хоча зрозуміло, що ворог намагатиметься перешкоджати».

Міжнародний центр оборони й безпеки (ICDS) - аналітичний центр, який є лідером не тільки в Естонії, а й у всіх країнах Балтії. Він спеціалізується на тематиці оборони, безпеки і зовнішньої політики. Основна мета центру - сприяти зміцненню обороноздатності Естонії, аналізуючи виклики для національної оборони та безпеки і пропонуючи розв'язання нових проблем. Один з напрямків центру - вивчення взаємозв'язку безпеки і стійкості нації. B цьому напрямку ICDS аналізує невійськові загрози національній і міжнародній безпеці (т.зв. «м'якій безпеці»), а також шляхи для створення міцних основ національної стійкості. В Україні ICDS реалізує довгострокову програму з розвитку співробітництва «Стійка Україна», в рамках якої поточного року на південному сході України було проведено глибинне дослідження, спрямоване на вивчення стану комунікаційної, інформаційної та кібербезпеки в українських регіонах.