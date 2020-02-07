Головний тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна прокоментувала участь українських гімнасток на змаганнях в Москві 7−9 лютого.

Заяву розміщено на сайті Федерації.

Участь у змаганнях в РФ тренер вважає підготовкою та відбором найкращих спортсменів напередодні Олімпіади в Токіо.

"Я відчуваю, що в цьому році у нас дуже хороші шанси отримати медалі на Олімпійських іграх і гідно представити Україну... Перед нами стоїть важливе завдання — визначитися, хто саме зі спортсменок буде представляти нашу країну. В індивідуальних вправах це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс має отримати кожна. Тому всі старти, які проводяться напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами участі у змаганнях", — заявила Дерюгіна.

Вона також додала, що закордоном гімнастки зможуть тренуватись у гарних залах, адже в Україні вони "тренується у жебрацьких умовах".

"У нас висота залу до стелі 7,4 метра, а має бути 14 метрів. Тренуючись в таких умовах, ми все одно одна з кращих збірних у світі. Уявіть собі, якихось результатів зможемо досягти, маючи гідний зал", — заявила тренер.

Нагадаємо: гран-прі Москви відбудеться з 7 по 9 лютого в столиці Росії. Таким чином наші спортсмени продовжують відвідувати країну-агресора після майже шести років війни з РФ.

До слова, Ірина Дерюгіна тиждень тому сама побувала на симпозіумі Міжнародної федерації гімнастики у Москві, про що повідомила у власному Instagram.

Фото: Марія Музиченко