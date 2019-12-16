Міжнародна федерація гімнастики вирішила писати Kyiv, а не Kiev

Міжнародна федерація гімнастики та Європейський гімнастичний союз напередодні чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який 2020 року відбудеться у Києві, ухвалили рішення змінити в офіційній документації написання української столиці з Kiev на Kyiv.

Про це Укрінформу повідомили 16 грудня у пресслужбі Української федерації гімнастики.

«Напередодні чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який 2020 року відбудеться у Києві, Міжнародна федерація гімнастики та Європейський гімнастичний союз прийняли рішення змінити в офіційній документації написання української столиці з Kiev на Kyiv», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення було ухвалене після офіційного звернення Федерації художньої гімнастики України і оргкомітету чемпіонату Європи з художньої гімнастики «Київ-2020».

Своє звернення українці мотивували кількома аргументами. По-перше, 36-й Чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться у Києві у травні 2020 року. А в офіційному логотипі Чемпіонату, який у листопаді вже був затверджений Європейським гімнастичним союзом, написано «KУIV 2020».

По-друге, транслітерація Kyiv є більш коректною, і вже багато міжнародних організацій перейшли саме на такий варіант написання.

У Федерації художньої гімнастики України наголошують, що до змагань, які відбудуться у Києві саме напередодні Олімпіади-2020, буде прикута увага провідних засобів масової інформації. До столиці України прибудуть десятки делегацій з різних країн світу. Відтак зміна назви в офіційній документації допоможе, в тому числі, уникнути плутанини в комунікації.

«Ми вдячні, що Міжнародна федерація гімнастики та Європейський гімнастичний союз прийняли рішення змінити написання на Kyiv фактично миттєво після нашого звернення. Наступного року весь спортивний світ слідкуватиме за подіями у Києві під час чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Заходи такого рівня є додатковим стимулом, щоб зберігати національну ідентичність та поважати ідентичність інших», - прокоментувала віцепрезидент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Вона також повідомила, що офіційне представлення логотипу та гасла чемпіонату відбудеться в Києві у січні 2020 року.

Як повідомлялося, у 2012 році написання назви української столиці як Kyiv було визнане Х Конференцією ООН з географічних назв. У червні 2019 року Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі. У жовтні 2019 року транслітерацію змінила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА). Після цього міжнародні аеропорти світу масово змінюють написання української столиці з Kiev на Kyiv.

Зміни до правил написання назви столиці України вже внесли провідні засоби масової інформації світу: The Guardian, The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC та багато інших.