У Токіо відкрили п'ятиповерховий стадіон до Олімпіади-2020

У Токіо відкрили п'ятиповерховий національний стадіон, на якому проходитимуть церемонії відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики й футболу.

Про це інформує Japan News.

"Прем'єр-міністр Сіндзо Абе та губернатор Токіо Юріко Койке в неділю взяли участь в урочистій церемонії з нагоди завершення будівництва нового Національного стадіону у Токіо, що стане головним майданчиком Олімпіади та Паралімпіади у Токіо 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Будівництво стадіону тривало три роки й було завершене 30 листопада 2019 року. Новий стадіон має п'ять поверхів над землею та два - під землею. Він займає площу близько 69 600 м². Нова споруда удвічі більша за старий стадіон у Токіо.

Ця споруда буде майданчиком для церемоній відкриття та закриття олімпіад, змагань з легкої атлетики та фіналу жіночого чемпіонату з футболу на Олімпійських іграх у Токіо. Відкриття та закриття Паралімпіади теж відбудеться на щойно побудованому Національному стадіоні.

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Як повідомлялося, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня.

Фото: Japan News