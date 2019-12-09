Росію на чотири роки відсторонили від чемпіонатів світу та Олімпіад

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) підтримав запровадження санкцій проти Росії, згідно з якими російські спортсмени не зможуть впродовж наступних 4 років виступати на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу через підробку допінгових проб.

Про це повідомляє ВВС.

“WADA дискваліфікувала Росію на 4 роки на всі головні спортивні турніри”, - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було одноголосно ухвалено Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

Як повідомляє BBC, відтак російські атлети не зможуть під прапором своєї країни виступати на таких заходах як, зокрема, Літні Олімпійські ігри 2020 року у Токіо та Чемпіонаті світу з футболу у Катарі у 2022 році.

Однак спортсмени, які доведуть, що вони не вживали допінг, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Нині Росія має 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду в швейцарській Лозанні.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав можливі санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення.

Як повідомлялося, після кількарічного розслідування щодо порушень Москвою правил допінг-контролю комітет WADA виніс рекомендації відсторонити РФ від олімпіад та змагань світового масштабу щонайменше на чотири наступні роки.