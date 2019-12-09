Росію на чотири роки відсторонили від чемпіонатів світу та Олімпіад

Росію на чотири роки відсторонили від чемпіонатів світу та Олімпіад

Оновлено
Укрінформ
Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) підтримав запровадження санкцій проти Росії, згідно з якими російські спортсмени не зможуть впродовж наступних 4 років виступати на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу через підробку допінгових проб.

Про це повідомляє ВВС.

“WADA дискваліфікувала Росію на 4 роки на всі головні спортивні турніри”, - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було одноголосно ухвалено Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

Як повідомляє BBC, відтак російські атлети не зможуть під прапором своєї країни виступати на таких заходах як, зокрема, Літні Олімпійські ігри 2020 року у Токіо та Чемпіонаті світу з футболу у Катарі у 2022 році.

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Однак спортсмени, які доведуть, що вони не вживали допінг, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Нині Росія має 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду в швейцарській Лозанні.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав можливі санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення.

Як повідомлялося, після кількарічного розслідування щодо порушень Москвою правил допінг-контролю комітет WADA виніс рекомендації відсторонити РФ від олімпіад та змагань світового масштабу щонайменше на чотири наступні роки.

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