МОК виступив із заявою щодо маніпуляцій Росії з допінг-контролем

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив із заявою щодо маніпуляцій московської антидопінгової лабораторії з допінг-тестами російських спортсменів.

МОК, зокрема, підтримав введення найсуворіших санкцій до всіх відповідальних за маніпуляції з даними московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на пресслужбу МОК.

“МОК знову звертається до російської влади з проханням надати автентичні дані (московської лабораторії). Надання справжніх даних дозволить покарати винних і захистити тих, хто не винен. Лише таким чином можна захистити від підозр нове покоління чистих російських спортсменів.

МОК підкреслює: винні мають бути покарані найсуворішим чином через серйозність порушення, і вітає санкції щодо російських чиновників.

З огляду на серйозність маніпуляцій, МОК закликає WADA передати всі документи до Ради Європи і ЮНЕСКО і робити подальші дії відповідно до Антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті”, - йдеться в заяві МОК.

Також МОК підтримав ідею WADA дозволити виступати на міжнародних змаганнях чистим російським спортсменам.

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Як повідомлялося, раніше комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував усунути Росію від міжнародних турнірів на чотири роки. Причиною можливого відсторонення є невідповідність даних допінг-тестів російських спортсменів. У WADA вважають, що розбіжність у даних є навмисною для приховування позитивних допінг-тестів.

Якщо виконком WADA підтримає рекомендацію, збірна Росії пропустить літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. При цьому комітет рекомендував дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Фото: EPA-EFE