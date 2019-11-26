МОК виступив із заявою щодо маніпуляцій Росії з допінг-контролем
МОК, зокрема, підтримав введення найсуворіших санкцій до всіх відповідальних за маніпуляції з даними московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на пресслужбу МОК.
“МОК знову звертається до російської влади з проханням надати автентичні дані (московської лабораторії). Надання справжніх даних дозволить покарати винних і захистити тих, хто не винен. Лише таким чином можна захистити від підозр нове покоління чистих російських спортсменів.
МОК підкреслює: винні мають бути покарані найсуворішим чином через серйозність порушення, і вітає санкції щодо російських чиновників.
З огляду на серйозність маніпуляцій, МОК закликає WADA передати всі документи до Ради Європи і ЮНЕСКО і робити подальші дії відповідно до Антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті”, - йдеться в заяві МОК.
Також МОК підтримав ідею WADA дозволити виступати на міжнародних змаганнях чистим російським спортсменам.
Як повідомлялося, раніше комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував усунути Росію від міжнародних турнірів на чотири роки. Причиною можливого відсторонення є невідповідність даних допінг-тестів російських спортсменів. У WADA вважають, що розбіжність у даних є навмисною для приховування позитивних допінг-тестів.
Якщо виконком WADA підтримає рекомендацію, збірна Росії пропустить літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. При цьому комітет рекомендував дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.
Фото: EPA-EFE