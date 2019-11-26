Російський спорт за крок до катастрофи

Комітет ВАДА рекомендував не пускати Росію на Олімпійські ігри, чемпіонати світу та інші великі змагання.

Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) запропонував усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Ключовий комітет ВАДА дав такі рекомендації виконкому організації через підозри, тому що базою даних Московської антидопінгової лабораторії маніпулювали. Остаточного рішення поки немає - виконком ВАДА розгляне рекомендації на засіданні 9 грудня в Парижі.

Комітет рекомендував не пускати Росію на Олімпійські і Паралімпійські ігри, будь-які чемпіонати світу, організовані стороною, що підписала антидопінговий кодекс ВАДА, та інші великі змагання. Під це обмеження, зокрема, може потрапити чемпіонат світу з футболу, оскільки ФІФА входить в число тих, хто підписав кодекс ВАДА. При цьому в списку тих, хто підписав кодекс, не значиться УЄФА, організатор чемпіонату Європи з футболу.

До великих змагань пропонується допускати тільки «чистих» російських спортсменів, які не підозрювали в прийомі допінгу. Зокрема, пропонується заборонити допускати до змагань тих, хто фігурував у спеціальній доповіді Річарда Макларена, яку підготували після Олімпіади в Сочі, а також тих, з чиїми допінг-пробами маніпулювали. Як зазначає The New York Times, російським спортсменам, допущеним до змагань, дозволять виступати під нейтральним прапором. У разі перемоги атлетів на змаганнях російський гімн звучати не буде. У рекомендаціях комітету пропонується заборонити піднімати прапор Росії на будь-якому великому змаганні, організованому в період чотирирічної заборони.

Комітет запропонував заборонити Росії проводити будь-які міжнародні змагання протягом чотирьох років. Якщо Росія раніше отримала право провести турнір, то його повинні перенести в іншу країну, сказано в рекомендаціях комітету. Також структура ВАДА попросила заборонити Росії претендувати на проведення літньої Олімпіади в 2032 році. Раніше в Олімпійському комітеті Росії говорили про плани подати заявки на Олімпіаду 2032 або 2036 років. Комітет також запропонував заборонити керівникам Олімпійського і Паралімпійського комітетів Росії працювати в будь-яких організаціях, які підписали антидопінговий кодекс ВАДА.

Зокрема, Росія може втратити проведення таких престижних змагань: чемпіонат Європи-2020 з футболу (Санкт-Петербург), фінал Ліги чемпіонів-2021 з футболу (Санкт-Петербург), чемпіонат світу з волейболу-2022 (в 10 містах), чемпіонат світу з хокею-2023 (Санкт-Петербург), Універсіада-2023 (Єкатеринбург), чемпіонат світу з водних видів спорту-2025 (Казань).

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) повинно сплатити всі витрати ВАДА з січня 2019 року, сказано в рекомендаціях. Крім того, якщо виконком ВАДА підтримає цю пропозицію, РУСАДА повинна буде виплатити штраф в 10% від доходу за 2019 рік або в розмірі 100 тисяч доларів (в залежності від того, що менше). У повідомленні комітету сказано, що це максимальний штраф, допустимий за правилами.

Комітет ВАДА дав такі рекомендації через можливі махінації з допінг-пробами 2012-2015 років. Відомості по пробах містилися в базі даних Московської антидопінгової лабораторії, яку надали в ВАДА. «Дані лабораторії не є ні повними, ні повністю достовірними», - повідомили в комітеті. Його представники вважають, що з копії бази 2019 року видалили «сотні можливих негативних аналітичних висновків», які з'явилися в базі в 2015 році. Крім того, з бази видалили докази того, що неназваний співробітник лабораторії міг допомагати приховувати відомості, що підтверджують, що спортсмени брали допінг в 2014-2015 роках.

Про невідворотність санкцій каже віце-президент ВАДА Лінда Хеллеланд: «Це мало статися ще більше року тому, коли ВАДА припустилася помилки, повернувши Росію. Тепер же весь світ побачив, що Росія грала з нами. Часу у ВАДА вже мало і вибору не залишилося». В самій Росії також нічого доброго не чекають від засідання 9 грудня і налаштовані підкоритись покаранню. «Практика показує, якщо вже є рекомендації, то в подальшому вони приймаються до відома і виконуються. Я не плекаю ілюзій про позитивний результат, я просто чекаю оголошення рішення 9 грудня, яке вже по-любому прийняте виконкомом ВАДА. Залишилося чекати недовго», - заявила знаменита російська легкоатлетка дворазова олімпійська чемпіонка Олена Ісинбаєва.

За матеріалами іноземних ЗМІ