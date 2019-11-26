Шотландія може замінити Росію на футбольному Євро-2020 - ЗМІ

Футбольну збірну Росії у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року може замінити національна команда Шотландії.

Всьому виною постійні проблеми з допінг-контролем, повідомляє Sport.ua із посиланням на британські ЗМІ.

“Місце збірної Росії у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року може зайняти національна команда Шотландії. Таке рішення може бути прийнято, якщо Росію відсторонять від участі в Євро-2020”, - йдеться в повідомленні.

Збірна Шотландії у відборі Євро-2020 виступала в одній групі з росіянами і фінішувала на третьому місці.

Раніше повідомлялося, що комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував усунути Росію від міжнародних турнірів на чотири роки. Причиною можливого відсторонення є невідповідність даних допінг-тестів російських спортсменів. У WADA вважають, що розбіжність у даних є навмисною для приховування позитивних допінг-тестів.

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