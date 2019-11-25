Росія може пропустити Олімпіаду-2020

ВАДА рекомендує усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки.

Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) рекомендував виконавчому комітету організації усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Про це повідомляє The New York Times.

Якщо виконком ВАДА підтримає рекомендацію, збірна Росії пропустить літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. При цьому комітет рекомендував дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Виконком ВАДА розгляне рекомендації 9 грудня на засіданні, яке пройде в Парижі.

Повідомляється, що в звіті комітету міститься пропозиції відсторонити Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних стартів, в тому числі від Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні, а також від футбольного ЧС-2022.

Таким чином, другу Олімпіаду поспіль російські спортсмени будуть в нейтральному статусі без прапора і гімну - так само, як в Пхенчхані-2018.

Комітет по відповідності прийшов до висновку, що розбіжності в даних Московської антидопінгової лабораторії викликані навмисними маніпуляціями з метою приховати позитивні допінг-тести російських спортсменів.

Очікується, що 9 грудня Виконком погодиться з рекомендаціями комітету. Російська сторона зможе оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

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