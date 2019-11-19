Росію можуть не пустити на Євро-2020 - ЗМІ

Росія ризикує зіткнутися з черговими санкціями з боку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Росію можуть не пустити на Євро-2020 і відібрати у Петербурга матчі турніру в разі відсторонення РУСАДА. Про це повідомляє Tribuna.com.

Росію відсторонять від участі в спортивних змаганнях і позбавлять права проводити турніри в тому випадку, якщо буде доведено факт підробки інформації московської лабораторії РУСАДА.

За інформацією Daily Mail, виконавчий комітет WADA збереться 9 грудня, щоб розглянути офіційну рекомендацію від незалежного комітету, який, як очікується, закликатиме відкликати ліцензію у РУСАДА.

Відповідно, якщо Спортивний арбітражний суд не прийме апеляцію Росії й погодиться з санкціями, РФ можуть відсторонити від Олімпіади і Паралімпіади 2020 року в Токіо, а також від Євро-2020.

Фото: sportbox.ru