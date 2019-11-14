Віце-президент ВАДА зізналась, що за нею стежили агенти з Росії

За словами Лінди Хеллеланд, хакери атакували її комп’ютер.

Віце-президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Лінда Хеллеланд розповіла в інтерв'ю телеканалу TV2 про стеження агентів з Росії кілька років тому.

«Я прямувала на черговий антидопінговий семінар в Осло, але мене перехопила служба безпеки і повідомила, що є інформація про те, що окремі представники з Росії зв'язувалися з різними компаніями і вивчали мою діяльність. А також мої заяви і навіть пересування», - заявила Хеллеланд.

Також віце-президент ВАДА повідомила, що в той час був зроблений злом її комп'ютера.

Хеллеланд залишає посаду Віце-президента ВАДА в кінці року. З 1 січня 2020 року цю посаду займе дворазова олімпійська чемпіонка з шорт-треку китаянка Ян Ян.

В кінці вересня ВАДА розпочала процедуру позбавлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) статусу відповідності. Департамент розвідки і розслідувань ВАДА домігся значних успіхів у аналізі даних, отриманих з Московської лабораторії.

На початку тижня президент ВАДА Крейг Ріді висловив упевненість в тому, що РУСАДА позбавлять ​​статусу відповідності. В цьому випадку російських спортсменів можуть позбавити можливості виступати на міжнародних змаганнях під прапором своєї країни, а збірну Росії - не допустити до наступного футбольного чемпіонату світу.